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سيناريو (مؤلم ) لجماهير الفريق.. "الاتحاد" يفقد أول ثلاث نقاط أمام "الاتفاق"

الدفاع بعثر مجهود خط الهجوم

فشل نادي الاتحاد في الحفاظ على تقدمه أمام نادي الاتفاق بسبب أخطاء من مدافعيه البرازيلي برونو اوفيني وحمدان الشمراني نتج عنهما ركلتي جزاء سجل منهما الاتفاق هدفي الفوز.

وفقد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام الاتفاق في مستهل مشواره بالمسابقة.

انتهت المباراة التي جمعت الاتحاد والاتفاق في الجولة الأولى من المسابقة بفوز الاتفاق بهدفين لهدف.

سجل هدف الاتحاد اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60 من عمر المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق لاعبه فيليب كيش في الدقيقة 80 من عمر المباراة بركلة جزاء ايضاً.

مدافعو الاتحاد كانوا الأكثر خطورة على مرماهم من مهاجمي الاتفاق فبعد خطأ برونو الذي تسبب في ركلة جزاء، يخطئ من جديد حمدان الشمراني ليكلف فريقه ركلة جزاء أخرى يسجل منها فيليب كيش هدف الفوز .

يذكر أن الاتحاد عانى الأمرّين في الموسمين الماضيين وكان مهدداً بالهبوط بنسبة كبيرة قبل أن ينجح لاعبوه في إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سيناريو (مؤلم ) لجماهير الفريق.. "الاتحاد" يفقد أول ثلاث نقاط أمام "الاتفاق"
سبق

فشل نادي الاتحاد في الحفاظ على تقدمه أمام نادي الاتفاق بسبب أخطاء من مدافعيه البرازيلي برونو اوفيني وحمدان الشمراني نتج عنهما ركلتي جزاء سجل منهما الاتفاق هدفي الفوز.

وفقد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام الاتفاق في مستهل مشواره بالمسابقة.

انتهت المباراة التي جمعت الاتحاد والاتفاق في الجولة الأولى من المسابقة بفوز الاتفاق بهدفين لهدف.

سجل هدف الاتحاد اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60 من عمر المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق لاعبه فيليب كيش في الدقيقة 80 من عمر المباراة بركلة جزاء ايضاً.

مدافعو الاتحاد كانوا الأكثر خطورة على مرماهم من مهاجمي الاتفاق فبعد خطأ برونو الذي تسبب في ركلة جزاء، يخطئ من جديد حمدان الشمراني ليكلف فريقه ركلة جزاء أخرى يسجل منها فيليب كيش هدف الفوز .

يذكر أن الاتحاد عانى الأمرّين في الموسمين الماضيين وكان مهدداً بالهبوط بنسبة كبيرة قبل أن ينجح لاعبوه في إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
10:09 PM

سيناريو (مؤلم ) لجماهير الفريق.. "الاتحاد" يفقد أول ثلاث نقاط أمام "الاتفاق"

الدفاع بعثر مجهود خط الهجوم

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,426

فشل نادي الاتحاد في الحفاظ على تقدمه أمام نادي الاتفاق بسبب أخطاء من مدافعيه البرازيلي برونو اوفيني وحمدان الشمراني نتج عنهما ركلتي جزاء سجل منهما الاتفاق هدفي الفوز.

وفقد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام الاتفاق في مستهل مشواره بالمسابقة.

انتهت المباراة التي جمعت الاتحاد والاتفاق في الجولة الأولى من المسابقة بفوز الاتفاق بهدفين لهدف.

سجل هدف الاتحاد اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60 من عمر المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق لاعبه فيليب كيش في الدقيقة 80 من عمر المباراة بركلة جزاء ايضاً.

مدافعو الاتحاد كانوا الأكثر خطورة على مرماهم من مهاجمي الاتفاق فبعد خطأ برونو الذي تسبب في ركلة جزاء، يخطئ من جديد حمدان الشمراني ليكلف فريقه ركلة جزاء أخرى يسجل منها فيليب كيش هدف الفوز .

يذكر أن الاتحاد عانى الأمرّين في الموسمين الماضيين وكان مهدداً بالهبوط بنسبة كبيرة قبل أن ينجح لاعبوه في إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

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