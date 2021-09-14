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"بن حثلين": استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تتمثل في جمع النقاط للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: ‏"استحدثنا منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بن حثلين": استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: ‏"استحدثنا منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:25 PM

"بن حثلين": استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تتمثل في جمع النقاط للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
2,164

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: ‏"استحدثنا منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".

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