وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: ‏"استحدثنا منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

"بن حثلين": استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منصور الشلاقي سبق 2021-09-14 قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: ‏"استحدثنا منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة". وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 07:25 PM

"بن حثلين": استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تتمثل في جمع النقاط للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى





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قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: ‏"استحدثنا منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".