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وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة

السلطات الأوكرانية منعته من السفر مع عائلته بعد ما حدث منه في مطار بوريسبول

منعت الشرطة الأوكرانية، مواطنًا من الصعود إلى الطائرة والتوجه إلى مصر لقضاء الإجازة؛ لأنه كان ثملًا وشارك في مشاجرة في مطار بوريسبول قبيل السفر.

وذكر موقع "Strana.ua"، أن أحد سكان كييف قام على مدى 3 سنوات، بتوفير المال للتوجه في رحلة عائلية إلى مصر؛ لكنه أسرف في تناول الكحول في المطار وهناك دخل في جدال تَحَوّل إلى شجار؛ مما دفع الشرطة إلى توقيفه؛ وبالتالي عدم تمكنه من الصعود إلى الطائرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، علق أحد عناصر حرس الحدود الأوكراني على الحادث قائلًا: "ربما بسبب فرحه بالسفر بعد انتظار طويل، أو بسبب الخوف من السفر الجوي، أسرف هذا المواطن في تناول الكحول في صالة المطار".

وعند الصعود إلى الطائرة، لاحظ موظفو شركة الطيران أن الرجل مخمور ويتصرف بشكل غير لائق، ولم يسمحوا له بالصعود إلى الطائرة؛ على الرغم من أن عائلته صعدت إلى الطائرة المتوجهة إلى شرم الشيخ.

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وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة
سبق

منعت الشرطة الأوكرانية، مواطنًا من الصعود إلى الطائرة والتوجه إلى مصر لقضاء الإجازة؛ لأنه كان ثملًا وشارك في مشاجرة في مطار بوريسبول قبيل السفر.

وذكر موقع "Strana.ua"، أن أحد سكان كييف قام على مدى 3 سنوات، بتوفير المال للتوجه في رحلة عائلية إلى مصر؛ لكنه أسرف في تناول الكحول في المطار وهناك دخل في جدال تَحَوّل إلى شجار؛ مما دفع الشرطة إلى توقيفه؛ وبالتالي عدم تمكنه من الصعود إلى الطائرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، علق أحد عناصر حرس الحدود الأوكراني على الحادث قائلًا: "ربما بسبب فرحه بالسفر بعد انتظار طويل، أو بسبب الخوف من السفر الجوي، أسرف هذا المواطن في تناول الكحول في صالة المطار".

وعند الصعود إلى الطائرة، لاحظ موظفو شركة الطيران أن الرجل مخمور ويتصرف بشكل غير لائق، ولم يسمحوا له بالصعود إلى الطائرة؛ على الرغم من أن عائلته صعدت إلى الطائرة المتوجهة إلى شرم الشيخ.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:34 AM

وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة

السلطات الأوكرانية منعته من السفر مع عائلته بعد ما حدث منه في مطار بوريسبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منعت الشرطة الأوكرانية، مواطنًا من الصعود إلى الطائرة والتوجه إلى مصر لقضاء الإجازة؛ لأنه كان ثملًا وشارك في مشاجرة في مطار بوريسبول قبيل السفر.

وذكر موقع "Strana.ua"، أن أحد سكان كييف قام على مدى 3 سنوات، بتوفير المال للتوجه في رحلة عائلية إلى مصر؛ لكنه أسرف في تناول الكحول في المطار وهناك دخل في جدال تَحَوّل إلى شجار؛ مما دفع الشرطة إلى توقيفه؛ وبالتالي عدم تمكنه من الصعود إلى الطائرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، علق أحد عناصر حرس الحدود الأوكراني على الحادث قائلًا: "ربما بسبب فرحه بالسفر بعد انتظار طويل، أو بسبب الخوف من السفر الجوي، أسرف هذا المواطن في تناول الكحول في صالة المطار".

وعند الصعود إلى الطائرة، لاحظ موظفو شركة الطيران أن الرجل مخمور ويتصرف بشكل غير لائق، ولم يسمحوا له بالصعود إلى الطائرة؛ على الرغم من أن عائلته صعدت إلى الطائرة المتوجهة إلى شرم الشيخ.

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