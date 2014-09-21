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المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ"داعش"

نفّذت عملية اغتيال ضد عسكري متقاعد

اعتقلت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكّلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيان أن عناصر الخلية عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر؛ بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان.

وأضاف أن عناصر الخلية سعوا إلى تجنيد أشخاص آخرين؛ لمساعدتهم.

وبيّن أن الخلية كانت قد بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد، في منطقة المئتين- طرابلس، شمال لبنان في 22 أغسطس الماضي.

وأشار الجيش إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ"داعش"
سبق

اعتقلت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكّلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيان أن عناصر الخلية عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر؛ بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان.

وأضاف أن عناصر الخلية سعوا إلى تجنيد أشخاص آخرين؛ لمساعدتهم.

وبيّن أن الخلية كانت قد بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد، في منطقة المئتين- طرابلس، شمال لبنان في 22 أغسطس الماضي.

وأشار الجيش إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
04:20 PM

المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ"داعش"

نفّذت عملية اغتيال ضد عسكري متقاعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكّلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيان أن عناصر الخلية عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر؛ بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان.

وأضاف أن عناصر الخلية سعوا إلى تجنيد أشخاص آخرين؛ لمساعدتهم.

وبيّن أن الخلية كانت قد بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد، في منطقة المئتين- طرابلس، شمال لبنان في 22 أغسطس الماضي.

وأشار الجيش إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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