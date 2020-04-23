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شاهد.. وزير المالية لـ"سبق": سنحافظ على المنشآت الصغيرة التي توفر وظائف للسعوديين

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن تأثير أزمة "كورونا" على المنشآت الاقتصادية كبير بشكل عام، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي مساء أمس عن مدى كفاية المبادرات التي أطلقت للحفاظ على بقاء تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقوله: "الحكومة واللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد حريصة على هذا الأمر، وأصدرت توصيات في حزم دعم تم إقرارها من خادم الحرمين الشريفين وأعلنت، وكذلك صدر توجيه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات؛ للعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم أي مبادرات إضافية يحتاجها القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم لهم، عقدت عدة اجتماعات وتمت مناقشة عدة مبادرات تم إقرار بعضها وبعضها الآن يُدرس؛ لدعم المنشآت، وخاصة التي توفر وظائف للمواطنين ليتم دعمها، والمحافظة على بقائها، وخاصة الأكثر تأثراً من هذه الجائحة.

وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبدالله الجدعان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير المالية لـ"سبق": سنحافظ على المنشآت الصغيرة التي توفر وظائف للسعوديين
سبق

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن تأثير أزمة "كورونا" على المنشآت الاقتصادية كبير بشكل عام، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي مساء أمس عن مدى كفاية المبادرات التي أطلقت للحفاظ على بقاء تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقوله: "الحكومة واللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد حريصة على هذا الأمر، وأصدرت توصيات في حزم دعم تم إقرارها من خادم الحرمين الشريفين وأعلنت، وكذلك صدر توجيه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات؛ للعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم أي مبادرات إضافية يحتاجها القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم لهم، عقدت عدة اجتماعات وتمت مناقشة عدة مبادرات تم إقرار بعضها وبعضها الآن يُدرس؛ لدعم المنشآت، وخاصة التي توفر وظائف للمواطنين ليتم دعمها، والمحافظة على بقائها، وخاصة الأكثر تأثراً من هذه الجائحة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
03:03 PM

شاهد.. وزير المالية لـ"سبق": سنحافظ على المنشآت الصغيرة التي توفر وظائف للسعوديين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
10,147

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن تأثير أزمة "كورونا" على المنشآت الاقتصادية كبير بشكل عام، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي مساء أمس عن مدى كفاية المبادرات التي أطلقت للحفاظ على بقاء تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقوله: "الحكومة واللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد حريصة على هذا الأمر، وأصدرت توصيات في حزم دعم تم إقرارها من خادم الحرمين الشريفين وأعلنت، وكذلك صدر توجيه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات؛ للعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم أي مبادرات إضافية يحتاجها القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم لهم، عقدت عدة اجتماعات وتمت مناقشة عدة مبادرات تم إقرار بعضها وبعضها الآن يُدرس؛ لدعم المنشآت، وخاصة التي توفر وظائف للمواطنين ليتم دعمها، والمحافظة على بقائها، وخاصة الأكثر تأثراً من هذه الجائحة.

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