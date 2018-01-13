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"القحطاني" يحتفظ ببيرق المؤسس في ختام منافسات الوضح

عقب حصوله على المركز الأول اليوم

تُوج عمير فهد شنار القحطاني ببيرق المؤسس للون الوضح عقب حصوله على المركز الأول اليوم، في ختام منافسات (جمل) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا مثيرًا بين 11 منقية شاركت في فئة 100 بيرق المؤسس، وحصل حمد راجح فهيد العجمي على المركز الثاني، وجاء سالم عبدالله مطر البقمي في المركز الثالث، والكويتي محمد ناصر علي الشهري في المركز الرابع، وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي في المركز الخامس.

وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس الأول الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت السبت منافسات سيف الملك، وشهدت منافسات اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً حضر منذ وقت مبكر لمساندة الملاك المشاركين.
وجاء ترتيب الفائزون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح) على التوالي: عمير فهد شنار القحطاني، ثم حمد راجح فهيد العجمي، وسالم عبدالله مطر البقمي والكويتي محمد ناصر علي الشهري، وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي، وعريمان محسن مسلم الدوسري، وسمير زهيان فهد المطيري، وخالد فهد بن حجنة العتيبي، وعادل عيد خلف الشمري، وظافر عوض عوض القحطاني.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني" يحتفظ ببيرق المؤسس في ختام منافسات الوضح
سبق

تُوج عمير فهد شنار القحطاني ببيرق المؤسس للون الوضح عقب حصوله على المركز الأول اليوم، في ختام منافسات (جمل) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا مثيرًا بين 11 منقية شاركت في فئة 100 بيرق المؤسس، وحصل حمد راجح فهيد العجمي على المركز الثاني، وجاء سالم عبدالله مطر البقمي في المركز الثالث، والكويتي محمد ناصر علي الشهري في المركز الرابع، وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي في المركز الخامس.

وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس الأول الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت السبت منافسات سيف الملك، وشهدت منافسات اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً حضر منذ وقت مبكر لمساندة الملاك المشاركين.
وجاء ترتيب الفائزون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح) على التوالي: عمير فهد شنار القحطاني، ثم حمد راجح فهيد العجمي، وسالم عبدالله مطر البقمي والكويتي محمد ناصر علي الشهري، وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي، وعريمان محسن مسلم الدوسري، وسمير زهيان فهد المطيري، وخالد فهد بن حجنة العتيبي، وعادل عيد خلف الشمري، وظافر عوض عوض القحطاني.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
05:42 PM

"القحطاني" يحتفظ ببيرق المؤسس في ختام منافسات الوضح

عقب حصوله على المركز الأول اليوم

A A A
نافل السبيعي - رماح
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5,913

تُوج عمير فهد شنار القحطاني ببيرق المؤسس للون الوضح عقب حصوله على المركز الأول اليوم، في ختام منافسات (جمل) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا مثيرًا بين 11 منقية شاركت في فئة 100 بيرق المؤسس، وحصل حمد راجح فهيد العجمي على المركز الثاني، وجاء سالم عبدالله مطر البقمي في المركز الثالث، والكويتي محمد ناصر علي الشهري في المركز الرابع، وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي في المركز الخامس.

وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس الأول الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت السبت منافسات سيف الملك، وشهدت منافسات اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً حضر منذ وقت مبكر لمساندة الملاك المشاركين.
وجاء ترتيب الفائزون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح) على التوالي: عمير فهد شنار القحطاني، ثم حمد راجح فهيد العجمي، وسالم عبدالله مطر البقمي والكويتي محمد ناصر علي الشهري، وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي، وعريمان محسن مسلم الدوسري، وسمير زهيان فهد المطيري، وخالد فهد بن حجنة العتيبي، وعادل عيد خلف الشمري، وظافر عوض عوض القحطاني.

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