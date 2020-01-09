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4 مشاريع.. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

"اليمني" يؤكد أن جميعها ستتطلب حدًّا أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، طلبات التأهيل "RFQ" للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 ميجاوات.

وسيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: "الفئة أ" تشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات، ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، أما "الفئة ب" فتشمل مشروع سعد 300 ميجاوات، ومشروع الرس 700 ميجاوات.

وقال رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة المهندس فيصل بن عبدالله اليمني: جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حدًّا أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تُركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجًا طويل المدى متعدد الأوجه، ومصممًا لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة وطنيًّا لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

يُذكر أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة طرح في عام 2017م المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه مؤخرًا بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو قيد البناء حاليًا.

وفي 18 يوليو 2019م، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.470 ميجاوات، وسيتم إغلاق نافذة تقديم العروض لمشاريع المرحلة الثانية في 20 يناير 2020م و3 فبراير 2020م للفئتين"ب وأ" على التوالي. كما سيتم إغلاق نافذة طلبات التأهيل "RFQ" الخاصة بمشاريع المرحلة الثالثة في 6 فبراير 2020م، وعند الانتهاء من مرحلة تقديم بيانات التأهيل "SOQ"، يمكن لمقدمي العروض المحتملين الوصول إلى مستندات طلبات التأهيل "RFQ" من خلال بوابة المشتريات المخصصة للبرنامج على العنوان التالي: www.powersaudiarabia.com.sa.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وزارة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مشاريع.. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
سبق

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، طلبات التأهيل "RFQ" للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 ميجاوات.

وسيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: "الفئة أ" تشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات، ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، أما "الفئة ب" فتشمل مشروع سعد 300 ميجاوات، ومشروع الرس 700 ميجاوات.

وقال رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة المهندس فيصل بن عبدالله اليمني: جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حدًّا أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تُركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجًا طويل المدى متعدد الأوجه، ومصممًا لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة وطنيًّا لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

يُذكر أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة طرح في عام 2017م المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه مؤخرًا بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو قيد البناء حاليًا.

وفي 18 يوليو 2019م، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.470 ميجاوات، وسيتم إغلاق نافذة تقديم العروض لمشاريع المرحلة الثانية في 20 يناير 2020م و3 فبراير 2020م للفئتين"ب وأ" على التوالي. كما سيتم إغلاق نافذة طلبات التأهيل "RFQ" الخاصة بمشاريع المرحلة الثالثة في 6 فبراير 2020م، وعند الانتهاء من مرحلة تقديم بيانات التأهيل "SOQ"، يمكن لمقدمي العروض المحتملين الوصول إلى مستندات طلبات التأهيل "RFQ" من خلال بوابة المشتريات المخصصة للبرنامج على العنوان التالي: www.powersaudiarabia.com.sa.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:54 PM

4 مشاريع.. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

"اليمني" يؤكد أن جميعها ستتطلب حدًّا أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، طلبات التأهيل "RFQ" للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 ميجاوات.

وسيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: "الفئة أ" تشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات، ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، أما "الفئة ب" فتشمل مشروع سعد 300 ميجاوات، ومشروع الرس 700 ميجاوات.

وقال رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة المهندس فيصل بن عبدالله اليمني: جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حدًّا أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تُركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجًا طويل المدى متعدد الأوجه، ومصممًا لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة وطنيًّا لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

يُذكر أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة طرح في عام 2017م المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه مؤخرًا بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو قيد البناء حاليًا.

وفي 18 يوليو 2019م، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.470 ميجاوات، وسيتم إغلاق نافذة تقديم العروض لمشاريع المرحلة الثانية في 20 يناير 2020م و3 فبراير 2020م للفئتين"ب وأ" على التوالي. كما سيتم إغلاق نافذة طلبات التأهيل "RFQ" الخاصة بمشاريع المرحلة الثالثة في 6 فبراير 2020م، وعند الانتهاء من مرحلة تقديم بيانات التأهيل "SOQ"، يمكن لمقدمي العروض المحتملين الوصول إلى مستندات طلبات التأهيل "RFQ" من خلال بوابة المشتريات المخصصة للبرنامج على العنوان التالي: www.powersaudiarabia.com.sa.

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