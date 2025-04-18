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تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

شاهد .. أبرز جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغربية منذ بداية أزمة كورونا

ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي 33 % عن الشهر الماضي

أكد سعد الشنبري، المدير العام لفرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة، من خلال مبادرة "حديث مسؤول" عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاهزية الفرع منذ بداية أزمة "كورونا" حتى الآن، وأن الجهود أسهمت في رفع مستوى جاهزية شبكات الاتصالات عبر عدد من الإجراءات لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في السعودية.

وأشار إلى أنه أعطى الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700،800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز. وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50٪ في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية، نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في السعودية 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33٪ عن متوسط شهر فبراير الماضي.

ووجَّهت الهيئة شركات الاتصالات بتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من البرامج التعليمية عن بُعد، والخدمات الصحية، وذلك عبر إتاحة التعرفة المجانية لمنصة "عين"، ومنظومة التعليم، إضافة إلى الخدمات الصحية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة الصادرة عن وزارة الصحة، إضافة إلى إرسال أكثر من 2.3 مليار رسالة نصية توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركات الاتصالات، قدمتها مجانًا.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل 20 تطبيقًا، يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها في جميع الأوقات، بما فيها أوقات منع التجول.

واختتمت الجهود بتكثيف الجولات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

https://twitter.com/makkahregion/status/1251239052076027904

فيروس كورونا الجديد منع التجول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منظومة التعليم الموحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أبرز جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغربية منذ بداية أزمة كورونا
سبق

أكد سعد الشنبري، المدير العام لفرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة، من خلال مبادرة "حديث مسؤول" عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاهزية الفرع منذ بداية أزمة "كورونا" حتى الآن، وأن الجهود أسهمت في رفع مستوى جاهزية شبكات الاتصالات عبر عدد من الإجراءات لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في السعودية.

وأشار إلى أنه أعطى الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700،800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز. وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50٪ في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية، نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في السعودية 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33٪ عن متوسط شهر فبراير الماضي.

ووجَّهت الهيئة شركات الاتصالات بتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من البرامج التعليمية عن بُعد، والخدمات الصحية، وذلك عبر إتاحة التعرفة المجانية لمنصة "عين"، ومنظومة التعليم، إضافة إلى الخدمات الصحية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة الصادرة عن وزارة الصحة، إضافة إلى إرسال أكثر من 2.3 مليار رسالة نصية توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركات الاتصالات، قدمتها مجانًا.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل 20 تطبيقًا، يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها في جميع الأوقات، بما فيها أوقات منع التجول.

واختتمت الجهود بتكثيف الجولات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

https://twitter.com/makkahregion/status/1251239052076027904

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:46 PM

شاهد .. أبرز جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغربية منذ بداية أزمة كورونا

ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي 33 % عن الشهر الماضي

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متعب البقمي - الطائف
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أكد سعد الشنبري، المدير العام لفرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة، من خلال مبادرة "حديث مسؤول" عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاهزية الفرع منذ بداية أزمة "كورونا" حتى الآن، وأن الجهود أسهمت في رفع مستوى جاهزية شبكات الاتصالات عبر عدد من الإجراءات لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في السعودية.

وأشار إلى أنه أعطى الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700،800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز. وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50٪ في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية، نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في السعودية 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33٪ عن متوسط شهر فبراير الماضي.

ووجَّهت الهيئة شركات الاتصالات بتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من البرامج التعليمية عن بُعد، والخدمات الصحية، وذلك عبر إتاحة التعرفة المجانية لمنصة "عين"، ومنظومة التعليم، إضافة إلى الخدمات الصحية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة الصادرة عن وزارة الصحة، إضافة إلى إرسال أكثر من 2.3 مليار رسالة نصية توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركات الاتصالات، قدمتها مجانًا.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل 20 تطبيقًا، يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها في جميع الأوقات، بما فيها أوقات منع التجول.

واختتمت الجهود بتكثيف الجولات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

https://twitter.com/makkahregion/status/1251239052076027904

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