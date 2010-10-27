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"سدايا" تبارك اتفاقية stc و"إنفيديا العالمية" لبناء منصة سحابية للذكاء الاصطناعي بالمملكة

تهدف إلى بناء خريطة طريق للبنية التحتية السحابية والاقتصاد الرقمي بالسعودية

وقّعت شركة stc وشركة إنفيديا الرائدة عالمياً اتفاقية لبناء منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعليم العميق في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى تمكين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبناء خريطة طريق للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويُتطلع من هذه الاتفاقية الاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي ورواد الأعمال والطلبة والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي؛ ما سيسهم -بإذن الله- في رفع الاقتصاد الرقمي والتقنيات الرقمية في المملكة.

وباركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" هذه الاتفاقية بين الطرفين، مشيرةً إلى مقترح تخصيص جزء من السحابة دعماً لرواد الأعمال في المملكة تحت إشراف المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وستطلق هذه الاتفاقية الجديدة العنان للتعاون الإستراتيجي لتمكين القطاعين الحكومي والخاص من تسريع حلول الذكاء الاصطناعي وتوطينها في المملكة لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الصناعي حيث تكمنّ أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأكثر أهمية للثورة الصناعية الرابعة؛ لتعزيز تقنيات مثل البيانات الضخمة، والروبوتات، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء والذي من شأنه تشكيل الاقتصاد العالمي وتحسين جودة الحياة.

يُذكر أن مباركة الاتفاقية تمت على هامش القمة العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض 21 - 22 أكتوبر برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سدايا" تبارك اتفاقية stc و"إنفيديا العالمية" لبناء منصة سحابية للذكاء الاصطناعي بالمملكة
سبق

وقّعت شركة stc وشركة إنفيديا الرائدة عالمياً اتفاقية لبناء منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعليم العميق في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى تمكين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبناء خريطة طريق للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويُتطلع من هذه الاتفاقية الاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي ورواد الأعمال والطلبة والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي؛ ما سيسهم -بإذن الله- في رفع الاقتصاد الرقمي والتقنيات الرقمية في المملكة.

وباركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" هذه الاتفاقية بين الطرفين، مشيرةً إلى مقترح تخصيص جزء من السحابة دعماً لرواد الأعمال في المملكة تحت إشراف المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وستطلق هذه الاتفاقية الجديدة العنان للتعاون الإستراتيجي لتمكين القطاعين الحكومي والخاص من تسريع حلول الذكاء الاصطناعي وتوطينها في المملكة لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الصناعي حيث تكمنّ أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأكثر أهمية للثورة الصناعية الرابعة؛ لتعزيز تقنيات مثل البيانات الضخمة، والروبوتات، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء والذي من شأنه تشكيل الاقتصاد العالمي وتحسين جودة الحياة.

يُذكر أن مباركة الاتفاقية تمت على هامش القمة العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض 21 - 22 أكتوبر برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:18 PM

"سدايا" تبارك اتفاقية stc و"إنفيديا العالمية" لبناء منصة سحابية للذكاء الاصطناعي بالمملكة

تهدف إلى بناء خريطة طريق للبنية التحتية السحابية والاقتصاد الرقمي بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة stc وشركة إنفيديا الرائدة عالمياً اتفاقية لبناء منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعليم العميق في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى تمكين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبناء خريطة طريق للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويُتطلع من هذه الاتفاقية الاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي ورواد الأعمال والطلبة والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي؛ ما سيسهم -بإذن الله- في رفع الاقتصاد الرقمي والتقنيات الرقمية في المملكة.

وباركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" هذه الاتفاقية بين الطرفين، مشيرةً إلى مقترح تخصيص جزء من السحابة دعماً لرواد الأعمال في المملكة تحت إشراف المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وستطلق هذه الاتفاقية الجديدة العنان للتعاون الإستراتيجي لتمكين القطاعين الحكومي والخاص من تسريع حلول الذكاء الاصطناعي وتوطينها في المملكة لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الصناعي حيث تكمنّ أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأكثر أهمية للثورة الصناعية الرابعة؛ لتعزيز تقنيات مثل البيانات الضخمة، والروبوتات، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء والذي من شأنه تشكيل الاقتصاد العالمي وتحسين جودة الحياة.

يُذكر أن مباركة الاتفاقية تمت على هامش القمة العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض 21 - 22 أكتوبر برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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