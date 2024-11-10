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"المسؤولية الاجتماعية" و"فال العربية" توقعان مذكرة تفاهم إستراتيجية لتوطين الوظائف

أكثر من 800 مستفيد يعملون ومندمجون في سوق العمل من خلال الاستثمار الاجتماعي

وقعت إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة "فال العربية"، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتدعم أبناء وبنات المنطقة الشرقية من مستفيدي الفرع، وغيرها من الحالات التي ترى ضرورة رعايتها من قبل الوزارة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل على أهمية مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى لتمكين المستفيدين من أبناء وبنات الوطن الذين يملكون كل المقومات التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل والاعتماد على الذات.

ونوه مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد إلى أن هذه المذكرة تنضم إلى عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تم التوقيع عليها منذ انطلاق برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف الذي ندعم به القطاعات غير الربحية ومؤسسات النفع العام بسد الشواغر الوظيفية لديها، حيث استفاد منه منذ انطلاقته أكثر من 800 شاب وشابة.

وأكد أن إدارة المسؤولية الاجتماعية فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يرحب بجميع الشراكات مع كافة القطاعات لتحقيق أهداف وبرامج الرؤية 2030 في التحول الوطني من الرعوية للتمكين وأن مثل هذه المبادرات المجتمعية لتوطين الوظائف تعزز من دور جميع الأطراف اتجاه الوطن وتحقيق أهدافه الرامية لتنمية مجتمعية مستدامة.

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"المسؤولية الاجتماعية" و"فال العربية" توقعان مذكرة تفاهم إستراتيجية لتوطين الوظائف
سبق

وقعت إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة "فال العربية"، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتدعم أبناء وبنات المنطقة الشرقية من مستفيدي الفرع، وغيرها من الحالات التي ترى ضرورة رعايتها من قبل الوزارة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل على أهمية مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى لتمكين المستفيدين من أبناء وبنات الوطن الذين يملكون كل المقومات التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل والاعتماد على الذات.

ونوه مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد إلى أن هذه المذكرة تنضم إلى عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تم التوقيع عليها منذ انطلاق برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف الذي ندعم به القطاعات غير الربحية ومؤسسات النفع العام بسد الشواغر الوظيفية لديها، حيث استفاد منه منذ انطلاقته أكثر من 800 شاب وشابة.

وأكد أن إدارة المسؤولية الاجتماعية فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يرحب بجميع الشراكات مع كافة القطاعات لتحقيق أهداف وبرامج الرؤية 2030 في التحول الوطني من الرعوية للتمكين وأن مثل هذه المبادرات المجتمعية لتوطين الوظائف تعزز من دور جميع الأطراف اتجاه الوطن وتحقيق أهدافه الرامية لتنمية مجتمعية مستدامة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:14 PM

"المسؤولية الاجتماعية" و"فال العربية" توقعان مذكرة تفاهم إستراتيجية لتوطين الوظائف

أكثر من 800 مستفيد يعملون ومندمجون في سوق العمل من خلال الاستثمار الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقعت إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة "فال العربية"، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتدعم أبناء وبنات المنطقة الشرقية من مستفيدي الفرع، وغيرها من الحالات التي ترى ضرورة رعايتها من قبل الوزارة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل على أهمية مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى لتمكين المستفيدين من أبناء وبنات الوطن الذين يملكون كل المقومات التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل والاعتماد على الذات.

ونوه مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد إلى أن هذه المذكرة تنضم إلى عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تم التوقيع عليها منذ انطلاق برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف الذي ندعم به القطاعات غير الربحية ومؤسسات النفع العام بسد الشواغر الوظيفية لديها، حيث استفاد منه منذ انطلاقته أكثر من 800 شاب وشابة.

وأكد أن إدارة المسؤولية الاجتماعية فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يرحب بجميع الشراكات مع كافة القطاعات لتحقيق أهداف وبرامج الرؤية 2030 في التحول الوطني من الرعوية للتمكين وأن مثل هذه المبادرات المجتمعية لتوطين الوظائف تعزز من دور جميع الأطراف اتجاه الوطن وتحقيق أهدافه الرامية لتنمية مجتمعية مستدامة.

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