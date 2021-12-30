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جهود لتمكين تقنيات الروبوتات والحوسبة .. "أرامكو" توقّع مذكرة لتعزيز البيئة الرقمية بالمملكة

مع "AEC".. ضمن برنامج يستهدف الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل

أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى دعم جهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.

وأدرجت أرامكو السعودية "الأعمال الرقمية الصناعية" ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم مساعي الشركة لتطوير التقنيات والمواهب المحلية، حيث تعمل مع الرواد من مزودي التقنية على تعزيز خطة الشركة وكذلك الاقتصاد المحلي بصورة أوسع مع خلق مزيدٍ من القيمة المضافة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم أن هذا التعاون مع أرامكو السعودية سيسهم في تعزيز كفاءة وقيمة سلاسل التوريد في الأعمال الصناعية الرقمية، وخاصة على مستوى الهندسة والتصنيع والخدمات في العديد من الأنظمة والأجهزة المستخدمة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع تعزيز النمو الاقتصادي بعيد المدى والتنويع، وزيادة الاستثمار والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود لتمكين تقنيات الروبوتات والحوسبة .. "أرامكو" توقّع مذكرة لتعزيز البيئة الرقمية بالمملكة
سبق

أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى دعم جهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.

وأدرجت أرامكو السعودية "الأعمال الرقمية الصناعية" ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم مساعي الشركة لتطوير التقنيات والمواهب المحلية، حيث تعمل مع الرواد من مزودي التقنية على تعزيز خطة الشركة وكذلك الاقتصاد المحلي بصورة أوسع مع خلق مزيدٍ من القيمة المضافة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم أن هذا التعاون مع أرامكو السعودية سيسهم في تعزيز كفاءة وقيمة سلاسل التوريد في الأعمال الصناعية الرقمية، وخاصة على مستوى الهندسة والتصنيع والخدمات في العديد من الأنظمة والأجهزة المستخدمة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع تعزيز النمو الاقتصادي بعيد المدى والتنويع، وزيادة الاستثمار والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:44 PM

جهود لتمكين تقنيات الروبوتات والحوسبة .. "أرامكو" توقّع مذكرة لتعزيز البيئة الرقمية بالمملكة

مع "AEC".. ضمن برنامج يستهدف الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى دعم جهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.

وأدرجت أرامكو السعودية "الأعمال الرقمية الصناعية" ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم مساعي الشركة لتطوير التقنيات والمواهب المحلية، حيث تعمل مع الرواد من مزودي التقنية على تعزيز خطة الشركة وكذلك الاقتصاد المحلي بصورة أوسع مع خلق مزيدٍ من القيمة المضافة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم أن هذا التعاون مع أرامكو السعودية سيسهم في تعزيز كفاءة وقيمة سلاسل التوريد في الأعمال الصناعية الرقمية، وخاصة على مستوى الهندسة والتصنيع والخدمات في العديد من الأنظمة والأجهزة المستخدمة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع تعزيز النمو الاقتصادي بعيد المدى والتنويع، وزيادة الاستثمار والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.

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