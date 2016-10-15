النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السليم" يقلد عددًا من منسوبي الحرس الوطني رتبهم الجديدة

يعملون بشعبة مكافحة المخدرات

قلد مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القصيم، المقدم تركي بن فهد السليم، عددًا من منسوبي الشعبة رتبهم الجديدة، بقرار وزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر.

وهنأ المقدم "السليم" المنسوبين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.

ورفع جزيل الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا ودافعًا معنويًا للارتقاء بأدائهم واجبهم.

وعبّر المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى، ولجميع القطاعات العسكرية.

الحرس الوطني القصيم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السليم" يقلد عددًا من منسوبي الحرس الوطني رتبهم الجديدة
سبق

قلد مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القصيم، المقدم تركي بن فهد السليم، عددًا من منسوبي الشعبة رتبهم الجديدة، بقرار وزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر.

وهنأ المقدم "السليم" المنسوبين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.

ورفع جزيل الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا ودافعًا معنويًا للارتقاء بأدائهم واجبهم.

وعبّر المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى، ولجميع القطاعات العسكرية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
07:56 PM

"السليم" يقلد عددًا من منسوبي الحرس الوطني رتبهم الجديدة

يعملون بشعبة مكافحة المخدرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
47

قلد مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القصيم، المقدم تركي بن فهد السليم، عددًا من منسوبي الشعبة رتبهم الجديدة، بقرار وزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر.

وهنأ المقدم "السليم" المنسوبين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.

ورفع جزيل الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا ودافعًا معنويًا للارتقاء بأدائهم واجبهم.

وعبّر المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى، ولجميع القطاعات العسكرية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,819
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,928
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,644

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة