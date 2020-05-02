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رئيس وزراء إسبانيا: عودة التدريبات بيد الرابطة والاتحاد

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عودة الرياضيين المحترفين إلى التدريبات بعد مدة من الحظر بسبب تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19).

وقال سانشيز, خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا": "آمل أن يعود النشاط قريبًا, والقرار سيكون بيد الاتحادات والرابطات المسؤولة عن المنافسات".

وأضاف: "لقد بدأنا بالسماح بالتدريبات الفردية لفرق الرياضات الجماعية, على أمل أن يعود النشاط في أقرب وقت ممكن, لكننا سنراه على شاشات التلفاز وليس في الملاعب".

وتابع: "نحن نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة", مشددًا على أنه مع انفتاح البلاد سيحتاج الناس إلى الالتزام بضبط النفس والمسؤولية الشخصية للحد من المخاطر المحتملة لعودة الوباء.

إسبانيا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز التدريبات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس وزراء إسبانيا: عودة التدريبات بيد الرابطة والاتحاد
سبق

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عودة الرياضيين المحترفين إلى التدريبات بعد مدة من الحظر بسبب تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19).

وقال سانشيز, خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا": "آمل أن يعود النشاط قريبًا, والقرار سيكون بيد الاتحادات والرابطات المسؤولة عن المنافسات".

وأضاف: "لقد بدأنا بالسماح بالتدريبات الفردية لفرق الرياضات الجماعية, على أمل أن يعود النشاط في أقرب وقت ممكن, لكننا سنراه على شاشات التلفاز وليس في الملاعب".

وتابع: "نحن نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة", مشددًا على أنه مع انفتاح البلاد سيحتاج الناس إلى الالتزام بضبط النفس والمسؤولية الشخصية للحد من المخاطر المحتملة لعودة الوباء.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:43 PM

رئيس وزراء إسبانيا: عودة التدريبات بيد الرابطة والاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عودة الرياضيين المحترفين إلى التدريبات بعد مدة من الحظر بسبب تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19).

وقال سانشيز, خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا": "آمل أن يعود النشاط قريبًا, والقرار سيكون بيد الاتحادات والرابطات المسؤولة عن المنافسات".

وأضاف: "لقد بدأنا بالسماح بالتدريبات الفردية لفرق الرياضات الجماعية, على أمل أن يعود النشاط في أقرب وقت ممكن, لكننا سنراه على شاشات التلفاز وليس في الملاعب".

وتابع: "نحن نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة", مشددًا على أنه مع انفتاح البلاد سيحتاج الناس إلى الالتزام بضبط النفس والمسؤولية الشخصية للحد من المخاطر المحتملة لعودة الوباء.

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