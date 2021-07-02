القبض على نيجيري حاول تهريب مليون و700 ألف ريال سعودي في حفاظات أطفال

رفض الإفصاح عن مصدر العملات

ألقت دائرة الجمارك في مطار كانو النيجيري، أمس الخميس، القبض على مواطن نيجيري بحوزته مبلغ مليون و700 ألف ريال سعودي مخبّأة داخل حفاضات أطفال .

وذكر مسؤول في الجمارك النيجيرية، أن المتهم تم تسليمه إلى لجنة الجرائم المالية والاقتصادية لمزيد من التحقيقات، كما تم تسليم المبلغ البالغ مليوناً و700 ألف ريال سعودي و184 ألف دولار أمريكي .

وأشار إلى أن المشتبه فيه رفض الإفصاح عن العملات، كما ينص القانون في نيجيريا، والذي يلزم المسافرين بالإفصاح عن المبالغ التي تزيد على 10 آلاف دولار.