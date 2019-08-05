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للإنجاز والقضايا العاجلة .. تكليف 74 قاضياً للعمل في العيد بـ 58 محكمة

"الأعلى للقضاء": محاكم جزئية وعامة وتنفيذ وفي مناطق عدة من المملكة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة.

تفصيلاً؛ وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 74 قاضياً بالعمل في 58 محكمة، إضافة إلى تكليف عددٍ من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد.

أوضح ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد؛ مبيناً أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ 21 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف, الخُبر, عرعر, القريات, جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.

وأضاف: "كما تمّ تكليف 21 محكمة عامة في كل من: الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير".

وتابع: "المجلس قرّر تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعدّدة لتنفيذ الأحكام، شملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف, الـدمام، الخُبر, الأحساء, حفر الباطن, بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للإنجاز والقضايا العاجلة .. تكليف 74 قاضياً للعمل في العيد بـ 58 محكمة
سبق

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة.

تفصيلاً؛ وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 74 قاضياً بالعمل في 58 محكمة، إضافة إلى تكليف عددٍ من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد.

أوضح ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد؛ مبيناً أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ 21 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف, الخُبر, عرعر, القريات, جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.

وأضاف: "كما تمّ تكليف 21 محكمة عامة في كل من: الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير".

وتابع: "المجلس قرّر تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعدّدة لتنفيذ الأحكام، شملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف, الـدمام، الخُبر, الأحساء, حفر الباطن, بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك".

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:27 AM

للإنجاز والقضايا العاجلة .. تكليف 74 قاضياً للعمل في العيد بـ 58 محكمة

"الأعلى للقضاء": محاكم جزئية وعامة وتنفيذ وفي مناطق عدة من المملكة

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حمد الفراج - الرياض
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أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة.

تفصيلاً؛ وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 74 قاضياً بالعمل في 58 محكمة، إضافة إلى تكليف عددٍ من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد.

أوضح ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد؛ مبيناً أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ 21 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف, الخُبر, عرعر, القريات, جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.

وأضاف: "كما تمّ تكليف 21 محكمة عامة في كل من: الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير".

وتابع: "المجلس قرّر تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعدّدة لتنفيذ الأحكام، شملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف, الـدمام، الخُبر, الأحساء, حفر الباطن, بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك".

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