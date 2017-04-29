"الراحل" يروي سيرة أهم الشخصيات التي ساهمت في بناء ونماء الوطن

البرنامج يقدمه الزميل الإعلامي محمد الخميسي عند الخامسة مساءً

يروي برنامج الراحل الذي يبث على روتنا خليجية سيرة الشخصيات وأهم الرجال الذين كان لهم تأثير وساهموا في بناء ونماء الوطن في شتى المجالات.

ويقدم البرنامج الزميل الإعلامي محمد الخميسي، حيث سيروي اليوم عند الخامسة مساءً سيرة الراحل محمد السعد العجلان والذي أسس صرحاً وارتبط اسمه منذ الأربعينات بتجارة المواد الغذائية والأشمغة والعقارات، ويعاد بثه عند 4 فجراً.