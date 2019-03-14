أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق ابتداءً من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لجميع الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المتجدد . وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم: إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كل الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

الإمارات تعلق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من 4 دول وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-14 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق ابتداءً من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لجميع الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المتجدد .

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم: إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كل الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:08 PM

الإمارات تعلق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من 4 دول لبنان وتركيا وسوريا والعراق.. من 17 مارس وحتى إشعار آخر





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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق ابتداءً من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لجميع الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المتجدد .

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم: إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كل الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.