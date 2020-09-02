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مركز "غامالي" الروسي: قمنا باختبار لقاح كورونا على كبار السن

غينسبورغ: جميعهم بصحة جيدة ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط

قال رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ: إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 وحتى 80 عامًا، باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعًا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط. وذكر أنه قام أيضًا بتطعيم نفسه باللقاح.

وسابقًا جرى الحديث عن اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات، حتى يصبح من الممكن اختباره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عامًا، تلقّى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق "روسيا اليوم" في وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوّره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف، بأن مؤسسته تَلَقّت طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج اللقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

ومن جهة أخرى سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة، 115 وفاة و4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 4729 إصابة و123 وفاة في اليوم السابق.

وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في روسيا، ارتفاعًا بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبحت 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة، و166417 حالة نشطة؛ (وهو ما يمثل انخفاضًا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5464 مريضًا للشفاء من الفيروس منذ أمس؛ مما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصًا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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مركز "غامالي" الروسي: قمنا باختبار لقاح كورونا على كبار السن
سبق

قال رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ: إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 وحتى 80 عامًا، باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعًا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط. وذكر أنه قام أيضًا بتطعيم نفسه باللقاح.

وسابقًا جرى الحديث عن اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات، حتى يصبح من الممكن اختباره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عامًا، تلقّى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق "روسيا اليوم" في وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوّره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف، بأن مؤسسته تَلَقّت طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج اللقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

ومن جهة أخرى سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة، 115 وفاة و4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 4729 إصابة و123 وفاة في اليوم السابق.

وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في روسيا، ارتفاعًا بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبحت 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة، و166417 حالة نشطة؛ (وهو ما يمثل انخفاضًا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5464 مريضًا للشفاء من الفيروس منذ أمس؛ مما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصًا.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:45 AM

مركز "غامالي" الروسي: قمنا باختبار لقاح كورونا على كبار السن

غينسبورغ: جميعهم بصحة جيدة ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ: إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 وحتى 80 عامًا، باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعًا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط. وذكر أنه قام أيضًا بتطعيم نفسه باللقاح.

وسابقًا جرى الحديث عن اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات، حتى يصبح من الممكن اختباره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عامًا، تلقّى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق "روسيا اليوم" في وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوّره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف، بأن مؤسسته تَلَقّت طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج اللقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

ومن جهة أخرى سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة، 115 وفاة و4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 4729 إصابة و123 وفاة في اليوم السابق.

وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في روسيا، ارتفاعًا بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبحت 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة، و166417 حالة نشطة؛ (وهو ما يمثل انخفاضًا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5464 مريضًا للشفاء من الفيروس منذ أمس؛ مما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصًا.

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