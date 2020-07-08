"نايس ون" يعلن توفيره 25 مليون كمامة في السوق السعودي

مِن الواجب المُجتمعي الذي تُقدمه الشركة لمواجهة جائحة كورونا

أعلن موقع وتطبيق نايس ون السعودي عن توفيره 25 مليون كمامة في السوق السعودي.

وتأتي هذه المُبادرة مِن الواجب المُجتمعي المُهم الذي تُقدمه الشركة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتزويد المُجتمع بِكل السُبل المُساعدة لمنع تفشيه وانتشاره، حيث إن البوكس الواحد يُباع في الموقع والتطبيق بسعر الجملة 29 ريالاً وهو عِبارة عن 50 كمامة داخل البوكس الواحد وكُل كمامة تحتوي على 3 طبقات.

يُذكر أن نايس ون هو أكبر موقع تجميل مكياج وعناية في المملكة العربية السعودية وخدمة التوصيل للرياض خلال 72 ساعة وجميع مناطق المملكة خِلال خمسة أيام.

