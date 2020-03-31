مصر.. ضبط مقهى من الخارج صالون حلاقة ومن الداخل قهوة بلدي

لتحقيق مكاسب مالية

ضبطت أجهزة محافظة الجيزة صالون حلاقة بحي شمال الجيزة بمنطقة إمبابة، حوّل نشاطه لمقهى مستغلاً تطبيق المقاهي قرار الغلق لمكافحة انتشار كورونا، وتحقيق مكاسب مالية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبل فيه زبائنه بشكل خفي.

ووضع مدير المحل بعض أدوات الحلاقة أمام المحل كـ"الفوط" للدلالة بأن المكان يعمل صالون، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم، ولكن في الحقيقة يدخنون الشيشة بالداخل، كما استغل مالك الصالون مطعمًا مجاورًا له لتوسعة المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن.