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رابطة الدوري الفرنسي تحدِّد 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لانطلاق الموسم

وضعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد 23 أغسطس المقبل تاريخًا، تأمل فيه بدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مقربة وتقارير.

وذكرت مصادر إعلامية أن الرابطة حددت تاريخ 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1" بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "ليغ 2".

ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها؛ إذ إن غالبية البطولات معلقة حاليًا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتَي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروباليغ").

وسبق لرئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأكيده أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذَّر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنًا بحلول نهاية يونيو.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رابطة الدوري الفرنسي تحدِّد 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لانطلاق الموسم
سبق

وضعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد 23 أغسطس المقبل تاريخًا، تأمل فيه بدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مقربة وتقارير.

وذكرت مصادر إعلامية أن الرابطة حددت تاريخ 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1" بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "ليغ 2".

ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها؛ إذ إن غالبية البطولات معلقة حاليًا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتَي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروباليغ").

وسبق لرئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأكيده أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذَّر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنًا بحلول نهاية يونيو.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:49 PM

رابطة الدوري الفرنسي تحدِّد 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لانطلاق الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد 23 أغسطس المقبل تاريخًا، تأمل فيه بدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مقربة وتقارير.

وذكرت مصادر إعلامية أن الرابطة حددت تاريخ 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1" بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "ليغ 2".

ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها؛ إذ إن غالبية البطولات معلقة حاليًا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتَي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروباليغ").

وسبق لرئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأكيده أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذَّر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنًا بحلول نهاية يونيو.

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