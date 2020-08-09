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بعد الانهيارات.. رئيسا "القصبة" و"قيس" يتابعان فتح طرق العارضة الجبلية

الأرصاد تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة

وقف رئيس مركز القصبة خالد بن ناصر البقمي، ورئيس مركز قيس شجاع السبيعي، على أعمال فتح الطرق بالقطاع الجبلي، في محافظة العارضة، شرق منطقة جازان.

جاء ذلك في أعقاب الانهيارات الصخرية التي تتسبب بها الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.

وتفقد "البقمي" الطرق الجبلية في الكفاف وجبل الجذم، فيما تفقد "السبيعي" الطرق الجبلية بمركز قيس والقرى التابعة لها، وتابعا سير العمل بتلك المناطق وحثا الجهات المختصة بمضاعفة الجهود والتعاون مع المواطنين.

من جهة أخرى لا تزال الأجواء مهيأة لهطول أمطار على منطقة جازان، وأصدرت، اليوم، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كم/س، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الانهيارات.. رئيسا "القصبة" و"قيس" يتابعان فتح طرق العارضة الجبلية
سبق

وقف رئيس مركز القصبة خالد بن ناصر البقمي، ورئيس مركز قيس شجاع السبيعي، على أعمال فتح الطرق بالقطاع الجبلي، في محافظة العارضة، شرق منطقة جازان.

جاء ذلك في أعقاب الانهيارات الصخرية التي تتسبب بها الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.

وتفقد "البقمي" الطرق الجبلية في الكفاف وجبل الجذم، فيما تفقد "السبيعي" الطرق الجبلية بمركز قيس والقرى التابعة لها، وتابعا سير العمل بتلك المناطق وحثا الجهات المختصة بمضاعفة الجهود والتعاون مع المواطنين.

من جهة أخرى لا تزال الأجواء مهيأة لهطول أمطار على منطقة جازان، وأصدرت، اليوم، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كم/س، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
04:21 PM

بعد الانهيارات.. رئيسا "القصبة" و"قيس" يتابعان فتح طرق العارضة الجبلية

الأرصاد تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة

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قاسم الخبراني - جازان
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وقف رئيس مركز القصبة خالد بن ناصر البقمي، ورئيس مركز قيس شجاع السبيعي، على أعمال فتح الطرق بالقطاع الجبلي، في محافظة العارضة، شرق منطقة جازان.

جاء ذلك في أعقاب الانهيارات الصخرية التي تتسبب بها الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.

وتفقد "البقمي" الطرق الجبلية في الكفاف وجبل الجذم، فيما تفقد "السبيعي" الطرق الجبلية بمركز قيس والقرى التابعة لها، وتابعا سير العمل بتلك المناطق وحثا الجهات المختصة بمضاعفة الجهود والتعاون مع المواطنين.

من جهة أخرى لا تزال الأجواء مهيأة لهطول أمطار على منطقة جازان، وأصدرت، اليوم، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كم/س، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

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