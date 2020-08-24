الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

رياح سطحية نشطة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياحاً سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.