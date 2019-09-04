طهران تبتز الغرب: أعطونا 15 مليار دولار ونلتزم بالاتفاق النووي

عباس عراقجي: "إذا لم يحدث ذلك فإن تقليص الالتزامات سيستمر"

واصلت طهران ابتزاز الدول الغربية مُفصحةً عن شرطها لتنفيذ الالتزامات النووية؛ حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي؛ إن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي، رهين حصولها على 15 مليار دولار.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن طهران لن تعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي، "إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعاتها النفطية، خلال 4 أشهر".

وأضاف وفق ما نقلت وكالات أنباء اليوم الأربعاء، عن "فارس" الإيرانية: "وإذا لم يحدث ذلك، فإن تقليص الالتزامات سيستمر".