جراحة ناجحة لفريق طبي بمستشفى الملك عبدالله تنقذ ثلاثينيًا من شلل رباعي

تعرض لحادث مروري أصابه ضعف شديد في حركة الأطراف وألم بالرقبة

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني من شلل رباعي مؤكد، وذلك بإجراء عملية جراحية للعمود الفقري بعد تعرضه لحادث مروري.

وكان المصاب تم تحويله من أحد المستشفيات الطرفية إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله إثر تعرضه لحادث مروري، أدى إلى حدوث ضعف شديد في حركة الأطراف وألم شديد في الرقبة.

وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرض المصاب لعدة كسور متحركة في العمود الفقري أدت إلى إصابته لخروج بعض الفقرات من مكانها الطبيعي، حيث قام الفريق الطبي المختص بقيادة الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور أولولو أكينبو، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عجور، بإجراء عملية جراحية لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات وإرجاعها لوضعها الطبيعي وتثبيتها بقفص فقاري عنقي وشريحة مسامير أمامية للفقرات للعنقية.

ويتمتع المريض بصحة جيدة بعد خروجه من المستشفى واستكمال العلاج الطبيعي والمتابعة في العيادات بالمستشفى.