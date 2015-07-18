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إلى وزير التعليم.. "أرطاوية المجمعة" تحلم بفرع للجامعة: بناتنا تعاني

أكدوا عبر "سبق" أن الطالبات يقطعن مئات الكيلو مترات.. والمبنى جاهز

ناشد أهالي الأرطاوية، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر إلى معاناة أبنائهم وبناتهم؛ مطالبين بافتتاح فرع لجامعة المجمعة في الأرطاوية؛ وذلك في رسالة بعثوا بها إلى "سبق"؛ آملين أن يصل صوتهم وتلبية مطلبهم وإنهاء معاناتهم.

ويقع مركز الأرطاوية شمال محافظة المجمعة بمسافة تتجاوز 80كم؛ حيث تعتبر الأرطاوية صاحبة النسبة الأعلى في عدد السكان الذي يتجاوز 18 ألف نسمة، ويصل مع عدد من المراكز المجاورة الأخرى إلى 25 بين مركز وهجرة، ليناهز عدد السكان التقريبي 35 ألف نسمة.

وبرر أهالي مركز الأرطاوية مطالبهم بافتتاح فرع لجامعة المجمعة؛ لوجود ما يقارب 1900 طالبة ينتقلن يوميًّا خلال العام الدراسي من جميع المراكز، في حافلات يصل عددها إلى 35 حافلة تتوجه كل صباح إلى جامعة المجمعة وفروعها بالزلفي والغاط؛ حيث اقربها 160كم ذهابًا وعودة، وأبعدها 320كم ذهابًا وإيابًا؛ حيث تقطع الطالبات المسافة تحت ظروف جوية سيئة أحيانًا، وقد تعرض بعضهن إلى حوادث أدت إلى وفيات وإصابات بليغة أبعدتهن عن الدراسة.

وأشار المواطنون إلى ما يتكبدونه من تكاليف الحافلات المرتفعه سنويًّا؛ مؤكدين وجود مبنى جاهز وتابع لوزارة التعليم يمكن الاستفادة منه بافتتاح الفرع وتأثيثه وتدشينه، ليكون خدمة محورية لطالبات الأرطاوية والمراكز التي حولها.

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إلى وزير التعليم.. "أرطاوية المجمعة" تحلم بفرع للجامعة: بناتنا تعاني
سبق

ناشد أهالي الأرطاوية، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر إلى معاناة أبنائهم وبناتهم؛ مطالبين بافتتاح فرع لجامعة المجمعة في الأرطاوية؛ وذلك في رسالة بعثوا بها إلى "سبق"؛ آملين أن يصل صوتهم وتلبية مطلبهم وإنهاء معاناتهم.

ويقع مركز الأرطاوية شمال محافظة المجمعة بمسافة تتجاوز 80كم؛ حيث تعتبر الأرطاوية صاحبة النسبة الأعلى في عدد السكان الذي يتجاوز 18 ألف نسمة، ويصل مع عدد من المراكز المجاورة الأخرى إلى 25 بين مركز وهجرة، ليناهز عدد السكان التقريبي 35 ألف نسمة.

وبرر أهالي مركز الأرطاوية مطالبهم بافتتاح فرع لجامعة المجمعة؛ لوجود ما يقارب 1900 طالبة ينتقلن يوميًّا خلال العام الدراسي من جميع المراكز، في حافلات يصل عددها إلى 35 حافلة تتوجه كل صباح إلى جامعة المجمعة وفروعها بالزلفي والغاط؛ حيث اقربها 160كم ذهابًا وعودة، وأبعدها 320كم ذهابًا وإيابًا؛ حيث تقطع الطالبات المسافة تحت ظروف جوية سيئة أحيانًا، وقد تعرض بعضهن إلى حوادث أدت إلى وفيات وإصابات بليغة أبعدتهن عن الدراسة.

وأشار المواطنون إلى ما يتكبدونه من تكاليف الحافلات المرتفعه سنويًّا؛ مؤكدين وجود مبنى جاهز وتابع لوزارة التعليم يمكن الاستفادة منه بافتتاح الفرع وتأثيثه وتدشينه، ليكون خدمة محورية لطالبات الأرطاوية والمراكز التي حولها.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:37 AM

إلى وزير التعليم.. "أرطاوية المجمعة" تحلم بفرع للجامعة: بناتنا تعاني

أكدوا عبر "سبق" أن الطالبات يقطعن مئات الكيلو مترات.. والمبنى جاهز

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أحمد البراهيم - الرياض
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ناشد أهالي الأرطاوية، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر إلى معاناة أبنائهم وبناتهم؛ مطالبين بافتتاح فرع لجامعة المجمعة في الأرطاوية؛ وذلك في رسالة بعثوا بها إلى "سبق"؛ آملين أن يصل صوتهم وتلبية مطلبهم وإنهاء معاناتهم.

ويقع مركز الأرطاوية شمال محافظة المجمعة بمسافة تتجاوز 80كم؛ حيث تعتبر الأرطاوية صاحبة النسبة الأعلى في عدد السكان الذي يتجاوز 18 ألف نسمة، ويصل مع عدد من المراكز المجاورة الأخرى إلى 25 بين مركز وهجرة، ليناهز عدد السكان التقريبي 35 ألف نسمة.

وبرر أهالي مركز الأرطاوية مطالبهم بافتتاح فرع لجامعة المجمعة؛ لوجود ما يقارب 1900 طالبة ينتقلن يوميًّا خلال العام الدراسي من جميع المراكز، في حافلات يصل عددها إلى 35 حافلة تتوجه كل صباح إلى جامعة المجمعة وفروعها بالزلفي والغاط؛ حيث اقربها 160كم ذهابًا وعودة، وأبعدها 320كم ذهابًا وإيابًا؛ حيث تقطع الطالبات المسافة تحت ظروف جوية سيئة أحيانًا، وقد تعرض بعضهن إلى حوادث أدت إلى وفيات وإصابات بليغة أبعدتهن عن الدراسة.

وأشار المواطنون إلى ما يتكبدونه من تكاليف الحافلات المرتفعه سنويًّا؛ مؤكدين وجود مبنى جاهز وتابع لوزارة التعليم يمكن الاستفادة منه بافتتاح الفرع وتأثيثه وتدشينه، ليكون خدمة محورية لطالبات الأرطاوية والمراكز التي حولها.

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