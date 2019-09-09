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"يوتيوب" يعرض فيديوهات حسب عمر طفلك

"جوجل" الأمريكية طرحت جملة تحديثات في تطبيقها

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، جملة تحديثات في تطبيقها لعرض الفيديوهات المخصص للأطفال "يوتيوب كيدز"، والذي سيعرض المقاطع حسب عمر طفلك.
وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "يوتيوب كيدز" سيوفر للوالدين 3 خيارات رئيسية قبل عرض مقاطع الفيديو لأبنائهم.
أول تلك الخيارات أن تكون مقاطع الفيديو مخصصة لمستوى سن ما قبل المدرسة، حتى عمر 4 سنوات فقط؛ ليتم عرض مقاطع فيديو صالحة لتلك الفئة، والتي تشجع على التفكير الإبداعي والتعلم والاستكشاف.
أما الفئة الثانية فستكون للمرحلة العمرية من 5 إلى 7 سنوات؛ حتى يتم عرض مقاطع أخرى للموسيقى وأفلام الكارتون المخصصة لتلك الفئة.
والفئة الثالثة والأخيرة لمرحلة من 8 إلى 12 عامًا؛ لعرض مقاطع فيديو عن الألعاب والموضوعات العلمية.
كما أتاح "يوتيوب كيدز" أيضًا إمكانية تقييد ظهور محتوى معين أمام الأطفال، وفلترة المحتوى غير المناسب من وجهة نظرك وعدم عرضها.
كما يمكن للمستخدم أو أولياء الأمور أن يحظروا نوعية مقاطع فيديو معينة، أو يُبلغوا "جوجل" بضرورة تعديل الخوارزميات الخاصة بالتطبيق لحظر تلك المقاطع التي تراها غير مناسبة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"يوتيوب" يعرض فيديوهات حسب عمر طفلك
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، جملة تحديثات في تطبيقها لعرض الفيديوهات المخصص للأطفال "يوتيوب كيدز"، والذي سيعرض المقاطع حسب عمر طفلك.
وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "يوتيوب كيدز" سيوفر للوالدين 3 خيارات رئيسية قبل عرض مقاطع الفيديو لأبنائهم.
أول تلك الخيارات أن تكون مقاطع الفيديو مخصصة لمستوى سن ما قبل المدرسة، حتى عمر 4 سنوات فقط؛ ليتم عرض مقاطع فيديو صالحة لتلك الفئة، والتي تشجع على التفكير الإبداعي والتعلم والاستكشاف.
أما الفئة الثانية فستكون للمرحلة العمرية من 5 إلى 7 سنوات؛ حتى يتم عرض مقاطع أخرى للموسيقى وأفلام الكارتون المخصصة لتلك الفئة.
والفئة الثالثة والأخيرة لمرحلة من 8 إلى 12 عامًا؛ لعرض مقاطع فيديو عن الألعاب والموضوعات العلمية.
كما أتاح "يوتيوب كيدز" أيضًا إمكانية تقييد ظهور محتوى معين أمام الأطفال، وفلترة المحتوى غير المناسب من وجهة نظرك وعدم عرضها.
كما يمكن للمستخدم أو أولياء الأمور أن يحظروا نوعية مقاطع فيديو معينة، أو يُبلغوا "جوجل" بضرورة تعديل الخوارزميات الخاصة بالتطبيق لحظر تلك المقاطع التي تراها غير مناسبة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:15 AM

"يوتيوب" يعرض فيديوهات حسب عمر طفلك

"جوجل" الأمريكية طرحت جملة تحديثات في تطبيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، جملة تحديثات في تطبيقها لعرض الفيديوهات المخصص للأطفال "يوتيوب كيدز"، والذي سيعرض المقاطع حسب عمر طفلك.
وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "يوتيوب كيدز" سيوفر للوالدين 3 خيارات رئيسية قبل عرض مقاطع الفيديو لأبنائهم.
أول تلك الخيارات أن تكون مقاطع الفيديو مخصصة لمستوى سن ما قبل المدرسة، حتى عمر 4 سنوات فقط؛ ليتم عرض مقاطع فيديو صالحة لتلك الفئة، والتي تشجع على التفكير الإبداعي والتعلم والاستكشاف.
أما الفئة الثانية فستكون للمرحلة العمرية من 5 إلى 7 سنوات؛ حتى يتم عرض مقاطع أخرى للموسيقى وأفلام الكارتون المخصصة لتلك الفئة.
والفئة الثالثة والأخيرة لمرحلة من 8 إلى 12 عامًا؛ لعرض مقاطع فيديو عن الألعاب والموضوعات العلمية.
كما أتاح "يوتيوب كيدز" أيضًا إمكانية تقييد ظهور محتوى معين أمام الأطفال، وفلترة المحتوى غير المناسب من وجهة نظرك وعدم عرضها.
كما يمكن للمستخدم أو أولياء الأمور أن يحظروا نوعية مقاطع فيديو معينة، أو يُبلغوا "جوجل" بضرورة تعديل الخوارزميات الخاصة بالتطبيق لحظر تلك المقاطع التي تراها غير مناسبة.

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