"الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن

ثمّن تحركات السلطات المحلية لتوفير المأوى وإعادة إعمار المنازل ومعالجة الأضرار

أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، بجهود المملكة العربية السعودية في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، والدعم السخي الذي قدّمته لإغاثة المتضررين من سيول مدينة تريم؛ لافتًا إلى الدور الكبير للسعوديين في دعم أشقائهم في اليمن في كل المجالات.

وأضاف الإيراني في تغريدات متتابعة على تويتر، أنه زار برفقة وكيل محافظة حضرموت الوادي والصحراء عصام الكثيري، المناطق المتضررة من سيول الأمطار بمدينة تريم مايو الماضي، ووقف على حجم الأضرار التي خلفتها، واطلع عن قرب على المنازل المدمرة، واستمع من المسؤولين على ما يجري من عمل لإعادة بناء ما دمرته السيول بتمويل حكومي.

وأعرب عن تقديره لجهود السلطة المحلية ووقوفها إلى جانب المتضررين وتوفير المأوى بعد خسارتهم الكبيرة وإعادة إعمار المنازل على نفقة الدولة، منوهًا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للمنازل المتضررة بتريم، وتوجيهاته باعتماد 2 مليار ريال لمعالجة الأضرار وإعمار ما دمرته السيول.