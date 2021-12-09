"حقوق الإنسان" تزور مقر أمن الدولة بالشرقية وتنوه بخدمات النزلاء

الاطلاع على برنامج الرعاية والتأهيل داخل السجن في الجانبين النفسي والاجتماعي

قام وفدٌ برئاسة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الهيئة ومديرة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، بزيارة اليوم إلى مقر أمن الدولة .



وجرى خلال الزيارة الالتقاء بالمسؤولين، والتعرف على الخدمات والأنشطة المقدمة للنزلاء والاطلاع على جناح إدارة الوقت، والصالات الرياضية، والخدمات الطبية، وبرنامج رعاية وتأهيل النزلاء داخل السجن في الجانبين النفسي والاجتماعي، إضافة إلى برنامج الرعاية اللاحقة الممتدة بعد خروج السجين التي تستهدف تسيير أموره ومتابعة إعادة اندماجهم بالمجتمع.



ونوه الوفد بما شاهدوه من عناية وخدمات تراعي حقوق النزلاء، الأمر الذي يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على العناية بحقوق الإنسان، والتزام المملكة بحقوق السجناء والموقوفين في الصحة والتعليم والتأهيل والرعاية وغيرها.