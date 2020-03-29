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أسواق "المواشي" في السعودية تتحدى أزمة "كورونا".. وفرة واستقرار

في الوقت الذي تشدد فيه الجهات الرسمية رقابتها لمنع حدوث ارتفاع أو تلاعب

كشف مهتمون بأسواق الموشي في السعودية، أن الأسعار مستقرة ولم تتأثر بأزمة فيروس كورونا العالمية؛ نظراً لوفرة المنتج المحلي بجانب استمرار الاستيراد من بعض الدول؛ يأتي ذلك في الوقت الذي تشدد فيه الجهات الرسمية رقابتها لمنع حدوث أي ارتفاع أو تلاعب.

وقال رئيس رابطة مربّي الماشية في السعودية سعود الهفتاء لـ"سبق": إن السوق المحلية تشهد وفرة في المعروض من المواشي الحية، موضحًا أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغير أو ارتفاع في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبيّن "الهفتاء" أن المستورد لم ينقطع ولا يزال مستمرًّا، لافتًا إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة التقى قبل نحو أسبوع بموردي المواشي الحية؛ للتأكد من استمرارية توريد المواشي للأسواق المحلية، ولبحث التسهيلات حيال ذلك.

يشار إلى أن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًّا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 25.4 مليون رأس.

فيروس كورونا الجديد أسواق الموشي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق "المواشي" في السعودية تتحدى أزمة "كورونا".. وفرة واستقرار
سبق

كشف مهتمون بأسواق الموشي في السعودية، أن الأسعار مستقرة ولم تتأثر بأزمة فيروس كورونا العالمية؛ نظراً لوفرة المنتج المحلي بجانب استمرار الاستيراد من بعض الدول؛ يأتي ذلك في الوقت الذي تشدد فيه الجهات الرسمية رقابتها لمنع حدوث أي ارتفاع أو تلاعب.

وقال رئيس رابطة مربّي الماشية في السعودية سعود الهفتاء لـ"سبق": إن السوق المحلية تشهد وفرة في المعروض من المواشي الحية، موضحًا أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغير أو ارتفاع في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبيّن "الهفتاء" أن المستورد لم ينقطع ولا يزال مستمرًّا، لافتًا إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة التقى قبل نحو أسبوع بموردي المواشي الحية؛ للتأكد من استمرارية توريد المواشي للأسواق المحلية، ولبحث التسهيلات حيال ذلك.

يشار إلى أن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًّا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 25.4 مليون رأس.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:21 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:28 AM

أسواق "المواشي" في السعودية تتحدى أزمة "كورونا".. وفرة واستقرار

في الوقت الذي تشدد فيه الجهات الرسمية رقابتها لمنع حدوث ارتفاع أو تلاعب

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قاسم الخبراني - الرياض
42
17,226

كشف مهتمون بأسواق الموشي في السعودية، أن الأسعار مستقرة ولم تتأثر بأزمة فيروس كورونا العالمية؛ نظراً لوفرة المنتج المحلي بجانب استمرار الاستيراد من بعض الدول؛ يأتي ذلك في الوقت الذي تشدد فيه الجهات الرسمية رقابتها لمنع حدوث أي ارتفاع أو تلاعب.

وقال رئيس رابطة مربّي الماشية في السعودية سعود الهفتاء لـ"سبق": إن السوق المحلية تشهد وفرة في المعروض من المواشي الحية، موضحًا أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغير أو ارتفاع في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبيّن "الهفتاء" أن المستورد لم ينقطع ولا يزال مستمرًّا، لافتًا إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة التقى قبل نحو أسبوع بموردي المواشي الحية؛ للتأكد من استمرارية توريد المواشي للأسواق المحلية، ولبحث التسهيلات حيال ذلك.

يشار إلى أن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًّا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 25.4 مليون رأس.

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