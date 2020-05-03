نتائج غير متوقعة توصلت لها دراسة بريطانية: العمل من المنزل أكثر فاعلية وإنتاجية

استطلاع للرأي على قطاع الأعمال والشركات ونشرت نتائجَه العديدُ من وسائل الإعلام

نتائج فجائية وغير متوقعة أسفر عنها استطلاع للرأي أُجري على قطاع الأعمال والشركات في بريطانيا؛ حيث تَبَيّن من تجربة العمل عن بُعد، التي اضطرت لها الكثير من الشركات بسبب وباء "كورونا"، أنها أفضل للعمل وأكثر فعالية، وتدفع الموظفين إلى إنتاجية أكبر.

وبحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجَه العديدُ من وسائل الإعلام في بريطانيا؛ فإن أكثر من ثلثي المديرين وأصحاب الشركات يعتقدون حاليًا أن العمل عن بُعد "هو المستقبل" لشركاتهم، ويؤكدون أن الإغلاق الذي جاء نتيجة لجائحة "كورونا" قد سهّل التحول إلى ذلك، وجعل الأمر أيسر من أي وقت مضى، وأقرب مما كان متوقعًا.

وبحسب "الألمانية" قال 52% من المديرين وأصحاب الشركات: إن الموظفين يعملون بفعالية أعلى وإنتاجية أكبر عبر العمل من منازلهم، مقارنة بعملهم من المكاتب.

وأفاد أكثر من الثلثين بأنهم مسرورون بالعمل من المنزل ويستمتعون به؛ بسبب أنه أتاح لهم قضاء وقت أطول مع عائلاتهم، كما ترتفع نسبة الراغبين في العمل من المنزل لتصل إلى 72% في أوساط مَن لديهم أطفال في المنزل.

واستطلعت الدراسة آراء الموظفين أيضًا؛ لتجد أن واحدًا من كل عشرة موظفين فقط قال إنه "غير سعيد بالعمل من منزله"؛ فيما قال 19% فقط من الموظفين إنهم يفضلون العمل من المكاتب.