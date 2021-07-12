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الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال وأسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال وأسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:18 PM

الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال وأسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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