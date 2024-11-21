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"ساما" توجه بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" لأصحاب ورش السيارات

تحقيقاً للتوجهات الإستراتيجية فيما يتعلق بالحد من التعاملات النقدية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، ضرورة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وذلك تزامناً مع إلزام تلك المنشآت بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18/ 3/ 1441هـ الموافق 15/ 11/ 2019م.

وقالت مؤسسة النقد: الخطوة تأتي تحقيقاً لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع إلكترونية.

وأفادت "ساما"، في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف، بأنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات المعنية بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18/ 3/ 1441هـ الموافق 15/ 11/ 2019م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على جميع البنوك والمصارف التحقق من الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية، وسرعة التجاوب معها، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير "مدى" واتفاقيات مستوى الخدمة.

مؤسسة النقد العربي السعودي مدى نقاط البيع ورش السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" توجه بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" لأصحاب ورش السيارات
سبق

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، ضرورة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وذلك تزامناً مع إلزام تلك المنشآت بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18/ 3/ 1441هـ الموافق 15/ 11/ 2019م.

وقالت مؤسسة النقد: الخطوة تأتي تحقيقاً لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع إلكترونية.

وأفادت "ساما"، في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف، بأنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات المعنية بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18/ 3/ 1441هـ الموافق 15/ 11/ 2019م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على جميع البنوك والمصارف التحقق من الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية، وسرعة التجاوب معها، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير "مدى" واتفاقيات مستوى الخدمة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
02:39 PM

"ساما" توجه بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" لأصحاب ورش السيارات

تحقيقاً للتوجهات الإستراتيجية فيما يتعلق بالحد من التعاملات النقدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، ضرورة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وذلك تزامناً مع إلزام تلك المنشآت بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18/ 3/ 1441هـ الموافق 15/ 11/ 2019م.

وقالت مؤسسة النقد: الخطوة تأتي تحقيقاً لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع إلكترونية.

وأفادت "ساما"، في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف، بأنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات المعنية بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 18/ 3/ 1441هـ الموافق 15/ 11/ 2019م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على جميع البنوك والمصارف التحقق من الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية، وسرعة التجاوب معها، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات المعنية، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير "مدى" واتفاقيات مستوى الخدمة.

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