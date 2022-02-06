ماذا ينوى مدير "الصحة العالمية" من أولى زياراته للصين منذ بدء الجائحة؟!

فيما رفضت "بكين" سابقاً إجراء أي تحقيق جديد حول منشأ فيروس "كورونا"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس؛ أمس السبت، أنه التقى رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ؛ وبحث معه مسألة "كوفيد-19"، خصوصاً التحقيق الذي لا يزال متعثراً حول منشأ الوباء.

وكتب "غيبرييسوس"؛ في تغريدة: "يسعدني أن أكون قد التقيت رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. بحثنا (كوفيد-19) وضرورة بذل جهد كبير على صعيد التوزيع المنصف للقاحات هذه السنة من أجل تلقيح 70 في المائة من سكان العالم"، خلال زيارة إلى بكين بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وتابع: "بحثنا كذلك ضرورة التعاون بشكل وثيق أكثر" لتحديد "أصول الفيروس بالاستناد إلى العلم والأدلة".

وتعد هذه الرحلة أول زيارة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين منذ يناير 2020، بعد بضعة أسابيع على الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان، وزار خبراء دوليون من منظمة الصحة ووهان في يناير 2021 للتحقيق في أصول الفيروس بالتعاون مع نظرائهم الصينيين، بحسب "رويترز".

وفي تحقيق مشترك صدر في مارس 2021، اعتبروا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط، بينما رأوا أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر "مستبعدة بدرجة كبيرة".

غير أن المدير العام لمنظمة الصحة دعا بعد ذلك إلى تحقيق أكثر عمقاً حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر في الصين، مؤكداً أن الخبراء الدوليين واجهوا "صعوبات في الوصول إلى البيانات الأولية" في الصين، في انتقاد نادر لكيفية تعامل بكين مع التحقيق.

وبعد عامين على بدء تفشي "كوفيد-19"، ما زال العلماء يبذلون جهوداً حثيثة لتحديد نشأته، وشكّلت منظمة الصحة العالمية التي تتخذ مقراً في جنيف فريقاً جديداً من العلماء لاستئناف التحقيق، غير أن الصين رفضت الدعوات إلى التعاون، معترضة على إجراء تحقيق جديد.