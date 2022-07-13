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بالفيديو.. نائب أمير جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال

بحث احتياجات المنطقة من المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة لتوفيرها

دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جازان.

وقام نائب أمير منطقة جازان فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.

ودشّن نائب أمير المنطقة، المشروعات الصحية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المشروعات؛ حيث تفعيل وتشغيل "300" سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا "تأكد" بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، وتسع عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية، وافتتاح أسرة العناية المركزة بمستشفيات "الملك فهد المركزي بجازان وصبيا العام وأبو عريش العام "، وافتتاح أسرة العناية المركزة لحدثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والمدينة السكنية للكادر الصحي، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

واستمع والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، عن المشروعات الصحية المنفذة، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وبحث الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية، احتياجات المنطقة من المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه بما قدمه منسوبو الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة، راجياً العون والسداد من الله تعالى للجميع.

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بالفيديو.. نائب أمير جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال
سبق

دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جازان.

وقام نائب أمير منطقة جازان فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.

ودشّن نائب أمير المنطقة، المشروعات الصحية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المشروعات؛ حيث تفعيل وتشغيل "300" سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا "تأكد" بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، وتسع عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية، وافتتاح أسرة العناية المركزة بمستشفيات "الملك فهد المركزي بجازان وصبيا العام وأبو عريش العام "، وافتتاح أسرة العناية المركزة لحدثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والمدينة السكنية للكادر الصحي، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

واستمع والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، عن المشروعات الصحية المنفذة، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وبحث الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية، احتياجات المنطقة من المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه بما قدمه منسوبو الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة، راجياً العون والسداد من الله تعالى للجميع.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
04:25 PM

بالفيديو.. نائب أمير جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال

بحث احتياجات المنطقة من المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة لتوفيرها

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فهد كاملي - جازان
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دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جازان.

وقام نائب أمير منطقة جازان فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.

ودشّن نائب أمير المنطقة، المشروعات الصحية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المشروعات؛ حيث تفعيل وتشغيل "300" سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا "تأكد" بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، وتسع عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية، وافتتاح أسرة العناية المركزة بمستشفيات "الملك فهد المركزي بجازان وصبيا العام وأبو عريش العام "، وافتتاح أسرة العناية المركزة لحدثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والمدينة السكنية للكادر الصحي، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

واستمع والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، عن المشروعات الصحية المنفذة، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وبحث الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية، احتياجات المنطقة من المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه بما قدمه منسوبو الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة، راجياً العون والسداد من الله تعالى للجميع.

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