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الفيحاء يستأنف تمارينه وسط أجواء احتفالية .. بمناسبة صعوده لدوري المحترفين

أقامت إدارة العلاقات العامة بنادي الفيحاء احتفالية بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية دوري المحترفين وذلك بعد انتهاء تمرين الفريق مساء اليوم السبت.

ميدانيًا استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمارينه على الملعب الرديف بمقر النادي، بقيادة المدير الفني حبيب بن رمضان، وبدأت الحصة بالتمارين الاسترجاعية وإطالة العضلات تبعها التمارين اللياقية والتكتيكية.

واكتفى اللاعبون الأساسيون في مباراة الفريق الأخيرة مع الطائي، بتمارين خفيفة، بالإضافة إلى الاستشفاء في مركز الشيخ إبراهيم الموسى للتأهيل واللياقة، وأدى بقية اللاعبين تمارين فنية متنوعة اختتمها المدرب بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة الساحل يوم الثلاثاء المقبل في الخبر، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يستأنف تمارينه وسط أجواء احتفالية .. بمناسبة صعوده لدوري المحترفين
سبق

أقامت إدارة العلاقات العامة بنادي الفيحاء احتفالية بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية دوري المحترفين وذلك بعد انتهاء تمرين الفريق مساء اليوم السبت.

ميدانيًا استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمارينه على الملعب الرديف بمقر النادي، بقيادة المدير الفني حبيب بن رمضان، وبدأت الحصة بالتمارين الاسترجاعية وإطالة العضلات تبعها التمارين اللياقية والتكتيكية.

واكتفى اللاعبون الأساسيون في مباراة الفريق الأخيرة مع الطائي، بتمارين خفيفة، بالإضافة إلى الاستشفاء في مركز الشيخ إبراهيم الموسى للتأهيل واللياقة، وأدى بقية اللاعبين تمارين فنية متنوعة اختتمها المدرب بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة الساحل يوم الثلاثاء المقبل في الخبر، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:03 AM

الفيحاء يستأنف تمارينه وسط أجواء احتفالية .. بمناسبة صعوده لدوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أقامت إدارة العلاقات العامة بنادي الفيحاء احتفالية بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية دوري المحترفين وذلك بعد انتهاء تمرين الفريق مساء اليوم السبت.

ميدانيًا استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمارينه على الملعب الرديف بمقر النادي، بقيادة المدير الفني حبيب بن رمضان، وبدأت الحصة بالتمارين الاسترجاعية وإطالة العضلات تبعها التمارين اللياقية والتكتيكية.

واكتفى اللاعبون الأساسيون في مباراة الفريق الأخيرة مع الطائي، بتمارين خفيفة، بالإضافة إلى الاستشفاء في مركز الشيخ إبراهيم الموسى للتأهيل واللياقة، وأدى بقية اللاعبين تمارين فنية متنوعة اختتمها المدرب بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة الساحل يوم الثلاثاء المقبل في الخبر، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

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