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متحدث إمارة مكة: 5 أحياء عشوائية بالعاصمة المقدسة ستخضع للتطوير

إزالة 10 آلاف عقار حتى الآن عبر شركات استثمارية أو من خلال هيئة التطوير

كشف المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن خمسة أحياء بالعاصمة المقدسة ستخضع للتطوير مستقبلاً.

وقال "الدوسري" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"؛ للحديث عن سير الأعمال التطويرية في حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة: بدأ تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة منذ أن بدأ الأمير خالد الفيصل أميراً للمنطقة، عام 1428 ه، وكان مشروع تطوير الأحياء العشوائية أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل، حينها إلى الملك عبدالله.

وأضاف: بدأ المشروع بتشكيل لجان وزارية وكان يسير ببطء شديد، وفي هذا الوقت الحاضر نجد ما كان ينظر إليه الأمير خالد الفيصل بخصوص تلك العشوائيات وتطويرها.

وأردف: حتى الآن تمت إزالة 10 آلاف عقار في العاصمة المقدسة، من خلال شركات استثمارية أو من خلال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كمشروع جبل عمر وطريق الملك عبدالعزيز وأيضاً الآن في الأحياء العشوائية.

ولفت إلى إزالة 600 عقار حتى الآن في حي النكاسة، وتستكمل المرحلة السادسة بـ114 عقاراً من بين 12 مرحلة.

وأكد المتحدث لإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك خمسة أحياء أخرى ستخضع للتطوير، ليكون مجموع العقارات المنزوعة تقريباً 20 ألف عقار في المراحل القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث إمارة مكة: 5 أحياء عشوائية بالعاصمة المقدسة ستخضع للتطوير
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن خمسة أحياء بالعاصمة المقدسة ستخضع للتطوير مستقبلاً.

وقال "الدوسري" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"؛ للحديث عن سير الأعمال التطويرية في حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة: بدأ تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة منذ أن بدأ الأمير خالد الفيصل أميراً للمنطقة، عام 1428 ه، وكان مشروع تطوير الأحياء العشوائية أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل، حينها إلى الملك عبدالله.

وأضاف: بدأ المشروع بتشكيل لجان وزارية وكان يسير ببطء شديد، وفي هذا الوقت الحاضر نجد ما كان ينظر إليه الأمير خالد الفيصل بخصوص تلك العشوائيات وتطويرها.

وأردف: حتى الآن تمت إزالة 10 آلاف عقار في العاصمة المقدسة، من خلال شركات استثمارية أو من خلال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كمشروع جبل عمر وطريق الملك عبدالعزيز وأيضاً الآن في الأحياء العشوائية.

ولفت إلى إزالة 600 عقار حتى الآن في حي النكاسة، وتستكمل المرحلة السادسة بـ114 عقاراً من بين 12 مرحلة.

وأكد المتحدث لإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك خمسة أحياء أخرى ستخضع للتطوير، ليكون مجموع العقارات المنزوعة تقريباً 20 ألف عقار في المراحل القادمة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:57 PM

متحدث إمارة مكة: 5 أحياء عشوائية بالعاصمة المقدسة ستخضع للتطوير

إزالة 10 آلاف عقار حتى الآن عبر شركات استثمارية أو من خلال هيئة التطوير

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن خمسة أحياء بالعاصمة المقدسة ستخضع للتطوير مستقبلاً.

وقال "الدوسري" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"؛ للحديث عن سير الأعمال التطويرية في حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة: بدأ تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة منذ أن بدأ الأمير خالد الفيصل أميراً للمنطقة، عام 1428 ه، وكان مشروع تطوير الأحياء العشوائية أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل، حينها إلى الملك عبدالله.

وأضاف: بدأ المشروع بتشكيل لجان وزارية وكان يسير ببطء شديد، وفي هذا الوقت الحاضر نجد ما كان ينظر إليه الأمير خالد الفيصل بخصوص تلك العشوائيات وتطويرها.

وأردف: حتى الآن تمت إزالة 10 آلاف عقار في العاصمة المقدسة، من خلال شركات استثمارية أو من خلال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كمشروع جبل عمر وطريق الملك عبدالعزيز وأيضاً الآن في الأحياء العشوائية.

ولفت إلى إزالة 600 عقار حتى الآن في حي النكاسة، وتستكمل المرحلة السادسة بـ114 عقاراً من بين 12 مرحلة.

وأكد المتحدث لإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك خمسة أحياء أخرى ستخضع للتطوير، ليكون مجموع العقارات المنزوعة تقريباً 20 ألف عقار في المراحل القادمة.

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