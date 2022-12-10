المدينة.. جولة سرية ومداهمة تنتهي بمصادرة 249 إطاراً منتهي الصلاحية

نفّذتها "بلدية أحد" ورصدت عدداً من المخالفات بمستودع ماركة شهيرة

شن مراقبون ببلدية أحد بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، حملة دهم على أحد أكبر المستودعات في نطاق البلدية، وبه إطارات لماركة شهيرة؛ حيث تم رصد عدد من المخالفات بالمستودع، ومصادرة (249) إطاراً تالفاً بسبب انتهاء صلاحيتها.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن مراقبين تابعين لبلدية أحد رصدوا الإطارات المنتهية، أثناء جولة سرية أعقبها حملة دهم. وأضافت المصادر أن عملية ملاحقة المخالفات مستمرة سواء كانت في مستودعات أو في محلات.