"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء

قالت: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٧ مساءً.