رئيس جامعة حفر الباطن: تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر

أكد الحرص على فتح تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل للتعليم، موصلاً الشكر لوزير التعليم على متابعته المستمرة ودعم الجامعة في تحقيق أهدافها، ومقدمًا التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد في كلمة بمناسبة بدء العام الجامعي حرص الجامعة على فتح التخصصات العلمية المتنوعة التي يحتاج إليها سوق العمل وتطوير برامجها الأكاديمية بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، ومراعاة أحدث مستجدات العلم، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية وأميزها ليكونوا ركائز رصينة في تحقيق أهدافها وبناء مجتمع المعرفة، مشددًا على أن تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر ومتطور، تحقيقه يستلزم إخلاصًا وتفانياً وجهدًا طويلًا.

وقال: إن "الجامعة من خلال الدعم الشامل من القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة من لدن وزير التعليم تمكنت من إدارة العملية التعليم باقتدار خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم، وتجاوز التبعات المحتملة من تفشي جائحة كورونا، ومع بداية العام الجامعي الجديد وفي ظل الأوضاع الراهنة؛ فإن الجامعة عازمة على مواصلة هذا النجاح وتعزيزه".

وأكد على جميع منسوبي الجامعة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والإدارات والطلاب بالالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها الدولة والقواعد الخاصة التي حددتها الجامعة، بناءً على توجيهات وزارة التعليم في تنظيم العملية التعليمية.

من جهتها، استقبلت الجامعة اليـوم الأحد (11 محرم 1442هـ) عـددًا من الطلاب الذين لديهم استفسـارات عن بعـض الإجـراءات المتعلقة بسجـل الطالب الأكاديمي، وقد تم الرد على استفساراتهم وإرشادهم من قبل مسؤولـي عمادة شؤون الطـلاب وسـط تطبيـق الإجراءات الاحترازية والتدابيـر الوقائيـة.

كما نظمت الجامعة مساء أمس السبت، لقاءً افتراضيًا عبر الوسائط الإلكترونية لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجديد بهدف تهيئتهم وتحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية، والتعرف على منظومة العمل الأكاديمي بالكليات والأقسام ومنصات التعلم الإلكترونية، بمشاركة عدد من مسؤولي الكليات وعمداء ووكلاء العمادات المساندة.