النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس جامعة حفر الباطن: تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر

أكد الحرص على فتح تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل للتعليم، موصلاً الشكر لوزير التعليم على متابعته المستمرة ودعم الجامعة في تحقيق أهدافها، ومقدمًا التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد في كلمة بمناسبة بدء العام الجامعي حرص الجامعة على فتح التخصصات العلمية المتنوعة التي يحتاج إليها سوق العمل وتطوير برامجها الأكاديمية بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، ومراعاة أحدث مستجدات العلم، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية وأميزها ليكونوا ركائز رصينة في تحقيق أهدافها وبناء مجتمع المعرفة، مشددًا على أن تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر ومتطور، تحقيقه يستلزم إخلاصًا وتفانياً وجهدًا طويلًا.

وقال: إن "الجامعة من خلال الدعم الشامل من القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة من لدن وزير التعليم تمكنت من إدارة العملية التعليم باقتدار خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم، وتجاوز التبعات المحتملة من تفشي جائحة كورونا، ومع بداية العام الجامعي الجديد وفي ظل الأوضاع الراهنة؛ فإن الجامعة عازمة على مواصلة هذا النجاح وتعزيزه".

وأكد على جميع منسوبي الجامعة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والإدارات والطلاب بالالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها الدولة والقواعد الخاصة التي حددتها الجامعة، بناءً على توجيهات وزارة التعليم في تنظيم العملية التعليمية.

من جهتها، استقبلت الجامعة اليـوم الأحد (11 محرم 1442هـ) عـددًا من الطلاب الذين لديهم استفسـارات عن بعـض الإجـراءات المتعلقة بسجـل الطالب الأكاديمي، وقد تم الرد على استفساراتهم وإرشادهم من قبل مسؤولـي عمادة شؤون الطـلاب وسـط تطبيـق الإجراءات الاحترازية والتدابيـر الوقائيـة.

كما نظمت الجامعة مساء أمس السبت، لقاءً افتراضيًا عبر الوسائط الإلكترونية لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجديد بهدف تهيئتهم وتحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية، والتعرف على منظومة العمل الأكاديمي بالكليات والأقسام ومنصات التعلم الإلكترونية، بمشاركة عدد من مسؤولي الكليات وعمداء ووكلاء العمادات المساندة.

رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة حفر الباطن: تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر
سبق

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل للتعليم، موصلاً الشكر لوزير التعليم على متابعته المستمرة ودعم الجامعة في تحقيق أهدافها، ومقدمًا التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد في كلمة بمناسبة بدء العام الجامعي حرص الجامعة على فتح التخصصات العلمية المتنوعة التي يحتاج إليها سوق العمل وتطوير برامجها الأكاديمية بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، ومراعاة أحدث مستجدات العلم، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية وأميزها ليكونوا ركائز رصينة في تحقيق أهدافها وبناء مجتمع المعرفة، مشددًا على أن تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر ومتطور، تحقيقه يستلزم إخلاصًا وتفانياً وجهدًا طويلًا.

وقال: إن "الجامعة من خلال الدعم الشامل من القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة من لدن وزير التعليم تمكنت من إدارة العملية التعليم باقتدار خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم، وتجاوز التبعات المحتملة من تفشي جائحة كورونا، ومع بداية العام الجامعي الجديد وفي ظل الأوضاع الراهنة؛ فإن الجامعة عازمة على مواصلة هذا النجاح وتعزيزه".

وأكد على جميع منسوبي الجامعة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والإدارات والطلاب بالالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها الدولة والقواعد الخاصة التي حددتها الجامعة، بناءً على توجيهات وزارة التعليم في تنظيم العملية التعليمية.

من جهتها، استقبلت الجامعة اليـوم الأحد (11 محرم 1442هـ) عـددًا من الطلاب الذين لديهم استفسـارات عن بعـض الإجـراءات المتعلقة بسجـل الطالب الأكاديمي، وقد تم الرد على استفساراتهم وإرشادهم من قبل مسؤولـي عمادة شؤون الطـلاب وسـط تطبيـق الإجراءات الاحترازية والتدابيـر الوقائيـة.

كما نظمت الجامعة مساء أمس السبت، لقاءً افتراضيًا عبر الوسائط الإلكترونية لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجديد بهدف تهيئتهم وتحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية، والتعرف على منظومة العمل الأكاديمي بالكليات والأقسام ومنصات التعلم الإلكترونية، بمشاركة عدد من مسؤولي الكليات وعمداء ووكلاء العمادات المساندة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:07 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:31 PM

رئيس جامعة حفر الباطن: تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر

أكد الحرص على فتح تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل

A A A
حامد العلي - الدمام
0
269

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل للتعليم، موصلاً الشكر لوزير التعليم على متابعته المستمرة ودعم الجامعة في تحقيق أهدافها، ومقدمًا التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد في كلمة بمناسبة بدء العام الجامعي حرص الجامعة على فتح التخصصات العلمية المتنوعة التي يحتاج إليها سوق العمل وتطوير برامجها الأكاديمية بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، ومراعاة أحدث مستجدات العلم، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية وأميزها ليكونوا ركائز رصينة في تحقيق أهدافها وبناء مجتمع المعرفة، مشددًا على أن تجويد العملية التعليمية هدف استراتيجي مستمر ومتطور، تحقيقه يستلزم إخلاصًا وتفانياً وجهدًا طويلًا.

وقال: إن "الجامعة من خلال الدعم الشامل من القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة من لدن وزير التعليم تمكنت من إدارة العملية التعليم باقتدار خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم، وتجاوز التبعات المحتملة من تفشي جائحة كورونا، ومع بداية العام الجامعي الجديد وفي ظل الأوضاع الراهنة؛ فإن الجامعة عازمة على مواصلة هذا النجاح وتعزيزه".

وأكد على جميع منسوبي الجامعة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والإدارات والطلاب بالالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها الدولة والقواعد الخاصة التي حددتها الجامعة، بناءً على توجيهات وزارة التعليم في تنظيم العملية التعليمية.

من جهتها، استقبلت الجامعة اليـوم الأحد (11 محرم 1442هـ) عـددًا من الطلاب الذين لديهم استفسـارات عن بعـض الإجـراءات المتعلقة بسجـل الطالب الأكاديمي، وقد تم الرد على استفساراتهم وإرشادهم من قبل مسؤولـي عمادة شؤون الطـلاب وسـط تطبيـق الإجراءات الاحترازية والتدابيـر الوقائيـة.

كما نظمت الجامعة مساء أمس السبت، لقاءً افتراضيًا عبر الوسائط الإلكترونية لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجديد بهدف تهيئتهم وتحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية، والتعرف على منظومة العمل الأكاديمي بالكليات والأقسام ومنصات التعلم الإلكترونية، بمشاركة عدد من مسؤولي الكليات وعمداء ووكلاء العمادات المساندة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,065

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة