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بتوجيه "فيصل بن سلمان".. مليونا ريال من "بِر المدينة" للأسر المحتاجة

5 آلاف سلة غذائية لـ 7 أحياء.. و"جبلاوي" لـ"سبق": الجمعية تواصل خدماتها

أكد أمين عام جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي؛ لـ"سبق"، أن الجمعية قدمت وساندت الأسر المحتاجة وتلبي احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية، وتخدم شريحة كبيرة بالمدينة المنوّرة من خلال برامجها المتعددة.

وأضاف: "‏‎بالتوجيهات السديدة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنوّرة ورئيس مجلس الإدارة، قامت جمعية البر بالمدينة المنوّرة، وبمشاركة مثيلاتها من الجمعيات الخيرية ضمن مبادرة "خير المدينة"، بتوزيع السلال الغذائية على المتضررين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح: "قامت الجمعية بتحويل مبلغ (1,669,600) ريال للمساعدات الشهرية لعدد (1766) مستفيداً من الجمعية، ‏‎كما تم تحويل مبلغ (228,700) ريال عبر البطاقات الذكية لعدد (1003) مستفيدين من الجمعية لتأمين المواد الغذائية".

وتابع: "إضافة إلي توزيع عدد (5000) سلة غذائية على (7) أحياء بالمدينة المنوّرة، وتوزيع عدد (26095) من المياه المعبأة؛ وبلغ عدد الفرق الميدانية العاملة في الميدان لتوزيع المساعدات (16) فرقة".

فيروس كورونا الجديد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه "فيصل بن سلمان".. مليونا ريال من "بِر المدينة" للأسر المحتاجة
سبق

أكد أمين عام جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي؛ لـ"سبق"، أن الجمعية قدمت وساندت الأسر المحتاجة وتلبي احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية، وتخدم شريحة كبيرة بالمدينة المنوّرة من خلال برامجها المتعددة.

وأضاف: "‏‎بالتوجيهات السديدة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنوّرة ورئيس مجلس الإدارة، قامت جمعية البر بالمدينة المنوّرة، وبمشاركة مثيلاتها من الجمعيات الخيرية ضمن مبادرة "خير المدينة"، بتوزيع السلال الغذائية على المتضررين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح: "قامت الجمعية بتحويل مبلغ (1,669,600) ريال للمساعدات الشهرية لعدد (1766) مستفيداً من الجمعية، ‏‎كما تم تحويل مبلغ (228,700) ريال عبر البطاقات الذكية لعدد (1003) مستفيدين من الجمعية لتأمين المواد الغذائية".

وتابع: "إضافة إلي توزيع عدد (5000) سلة غذائية على (7) أحياء بالمدينة المنوّرة، وتوزيع عدد (26095) من المياه المعبأة؛ وبلغ عدد الفرق الميدانية العاملة في الميدان لتوزيع المساعدات (16) فرقة".

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:17 PM

بتوجيه "فيصل بن سلمان".. مليونا ريال من "بِر المدينة" للأسر المحتاجة

5 آلاف سلة غذائية لـ 7 أحياء.. و"جبلاوي" لـ"سبق": الجمعية تواصل خدماتها

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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أكد أمين عام جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي؛ لـ"سبق"، أن الجمعية قدمت وساندت الأسر المحتاجة وتلبي احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية، وتخدم شريحة كبيرة بالمدينة المنوّرة من خلال برامجها المتعددة.

وأضاف: "‏‎بالتوجيهات السديدة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنوّرة ورئيس مجلس الإدارة، قامت جمعية البر بالمدينة المنوّرة، وبمشاركة مثيلاتها من الجمعيات الخيرية ضمن مبادرة "خير المدينة"، بتوزيع السلال الغذائية على المتضررين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح: "قامت الجمعية بتحويل مبلغ (1,669,600) ريال للمساعدات الشهرية لعدد (1766) مستفيداً من الجمعية، ‏‎كما تم تحويل مبلغ (228,700) ريال عبر البطاقات الذكية لعدد (1003) مستفيدين من الجمعية لتأمين المواد الغذائية".

وتابع: "إضافة إلي توزيع عدد (5000) سلة غذائية على (7) أحياء بالمدينة المنوّرة، وتوزيع عدد (26095) من المياه المعبأة؛ وبلغ عدد الفرق الميدانية العاملة في الميدان لتوزيع المساعدات (16) فرقة".

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