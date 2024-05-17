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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

اختتام مبادرة "تدكس" لخدمة المجتمع في ظل جائحة "كورونا" المستجد

عقدت ثمان ندوات تهدف لاستقطاب استشاريين وخبراء في عدة مجالات

اختتمت مبادرة "تدكس" الوطنية ورشة عمل "استثمر وقتك وخليك بالبيت"، في ظل تَغَيُّر المعايير الاقتصادية عالمياً، وأهمية استمرار دور ريادة الأعمال المتعددة المجالات.

وقد قامت "تدكس" بعقد ثمان ندوات تهدف لاستقطاب استشاريين وخبراء في مجالاتهم المحددة التي تهتم برفع نسبة المعرفة والوعي للمجتمع السعودي في ظل هذا التغيير، وتمت جميع هذه الندوات من خلال معايير ذات جودة عالية عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذكية.

وذكرَ رئيس مجلس إدارة تدكس والعضو المنتدب لشركة نماء القابضة للشحن الدكتور عبدالرزاق التركي أن هذه المبادرات الوطنية لها أثر إيجابي وقيم لدعم المجتمع.

من جانبه أكد الشريك المؤسس لتدكس ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزيني اهتمامهم بجودة الاختيار لجميع المستشارين والخبراء المشاركين، وأنهم جزء أساسي لنجاح أهداف ومعايير هذه المبادرة.

وأضافت أمل دخان إحدى الخبراء والمستضافين بالندوة الختامية والرئيسة التنفيذية لشبكة ريادة الأعمال العالمية بالسعودية أن الكوادر الوطنية في المملكة فيهم روح العزيمة والتحدي ورغبتهم القوية في التعلم والتطوير لأجل بلادهم، وهذا ما لمسناه في كثير من المبادرات خلال فترة الجائحة.

ومن جانبه، أكد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور عبدالله القاضي بأن أصحاب الخبرات بهذا الوطن يشعرون بالمسؤولية في ظل هذه الظروف؛ لرفع الوعي الريادي والاقتصادي لخدمة المجتمع، وهذا ما نشهده في مثل هذه المبادرات بشبابنا وشاباتنا بالمملكة.

وأوضحَ المستشار التطويري للبرامج في "تدكس" المهندس مازن السادات، أن عدد المشاركين في الندوات الثمانية وصل إلى أكثر من 420 مشاركاً ومشاركةً، ممثلين بأكثر من 270 منشأة وطنية. حيت تم طرح ومناقشة 32 محوراً للندوات الثمانية، والتي تمت بشكل تقني في أقل من شهرين.

مبادرة تدكس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام مبادرة "تدكس" لخدمة المجتمع في ظل جائحة "كورونا" المستجد
سبق

اختتمت مبادرة "تدكس" الوطنية ورشة عمل "استثمر وقتك وخليك بالبيت"، في ظل تَغَيُّر المعايير الاقتصادية عالمياً، وأهمية استمرار دور ريادة الأعمال المتعددة المجالات.

وقد قامت "تدكس" بعقد ثمان ندوات تهدف لاستقطاب استشاريين وخبراء في مجالاتهم المحددة التي تهتم برفع نسبة المعرفة والوعي للمجتمع السعودي في ظل هذا التغيير، وتمت جميع هذه الندوات من خلال معايير ذات جودة عالية عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذكية.

وذكرَ رئيس مجلس إدارة تدكس والعضو المنتدب لشركة نماء القابضة للشحن الدكتور عبدالرزاق التركي أن هذه المبادرات الوطنية لها أثر إيجابي وقيم لدعم المجتمع.

من جانبه أكد الشريك المؤسس لتدكس ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزيني اهتمامهم بجودة الاختيار لجميع المستشارين والخبراء المشاركين، وأنهم جزء أساسي لنجاح أهداف ومعايير هذه المبادرة.

وأضافت أمل دخان إحدى الخبراء والمستضافين بالندوة الختامية والرئيسة التنفيذية لشبكة ريادة الأعمال العالمية بالسعودية أن الكوادر الوطنية في المملكة فيهم روح العزيمة والتحدي ورغبتهم القوية في التعلم والتطوير لأجل بلادهم، وهذا ما لمسناه في كثير من المبادرات خلال فترة الجائحة.

ومن جانبه، أكد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور عبدالله القاضي بأن أصحاب الخبرات بهذا الوطن يشعرون بالمسؤولية في ظل هذه الظروف؛ لرفع الوعي الريادي والاقتصادي لخدمة المجتمع، وهذا ما نشهده في مثل هذه المبادرات بشبابنا وشاباتنا بالمملكة.

وأوضحَ المستشار التطويري للبرامج في "تدكس" المهندس مازن السادات، أن عدد المشاركين في الندوات الثمانية وصل إلى أكثر من 420 مشاركاً ومشاركةً، ممثلين بأكثر من 270 منشأة وطنية. حيت تم طرح ومناقشة 32 محوراً للندوات الثمانية، والتي تمت بشكل تقني في أقل من شهرين.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:59 PM

اختتام مبادرة "تدكس" لخدمة المجتمع في ظل جائحة "كورونا" المستجد

عقدت ثمان ندوات تهدف لاستقطاب استشاريين وخبراء في عدة مجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مبادرة "تدكس" الوطنية ورشة عمل "استثمر وقتك وخليك بالبيت"، في ظل تَغَيُّر المعايير الاقتصادية عالمياً، وأهمية استمرار دور ريادة الأعمال المتعددة المجالات.

وقد قامت "تدكس" بعقد ثمان ندوات تهدف لاستقطاب استشاريين وخبراء في مجالاتهم المحددة التي تهتم برفع نسبة المعرفة والوعي للمجتمع السعودي في ظل هذا التغيير، وتمت جميع هذه الندوات من خلال معايير ذات جودة عالية عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذكية.

وذكرَ رئيس مجلس إدارة تدكس والعضو المنتدب لشركة نماء القابضة للشحن الدكتور عبدالرزاق التركي أن هذه المبادرات الوطنية لها أثر إيجابي وقيم لدعم المجتمع.

من جانبه أكد الشريك المؤسس لتدكس ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزيني اهتمامهم بجودة الاختيار لجميع المستشارين والخبراء المشاركين، وأنهم جزء أساسي لنجاح أهداف ومعايير هذه المبادرة.

وأضافت أمل دخان إحدى الخبراء والمستضافين بالندوة الختامية والرئيسة التنفيذية لشبكة ريادة الأعمال العالمية بالسعودية أن الكوادر الوطنية في المملكة فيهم روح العزيمة والتحدي ورغبتهم القوية في التعلم والتطوير لأجل بلادهم، وهذا ما لمسناه في كثير من المبادرات خلال فترة الجائحة.

ومن جانبه، أكد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور عبدالله القاضي بأن أصحاب الخبرات بهذا الوطن يشعرون بالمسؤولية في ظل هذه الظروف؛ لرفع الوعي الريادي والاقتصادي لخدمة المجتمع، وهذا ما نشهده في مثل هذه المبادرات بشبابنا وشاباتنا بالمملكة.

وأوضحَ المستشار التطويري للبرامج في "تدكس" المهندس مازن السادات، أن عدد المشاركين في الندوات الثمانية وصل إلى أكثر من 420 مشاركاً ومشاركةً، ممثلين بأكثر من 270 منشأة وطنية. حيت تم طرح ومناقشة 32 محوراً للندوات الثمانية، والتي تمت بشكل تقني في أقل من شهرين.

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