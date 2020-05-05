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هيئة شرورة تنفذ مبادرة وفاء لرجال الأمن خلال تأدية مهامهم

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شرورة، مبادرة "يداً واحدة في أداء الواجب"، ووزعت هدية وفاء لرجال الأمن في القطاعات المختلفة، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم، تقديراً لجهودهم في تنفيذ أمر منع التجول، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محافظة شرورة

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هيئة شرورة تنفذ مبادرة وفاء لرجال الأمن خلال تأدية مهامهم
سبق

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شرورة، مبادرة "يداً واحدة في أداء الواجب"، ووزعت هدية وفاء لرجال الأمن في القطاعات المختلفة، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم، تقديراً لجهودهم في تنفيذ أمر منع التجول، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:35 PM

هيئة شرورة تنفذ مبادرة وفاء لرجال الأمن خلال تأدية مهامهم

A A A
علي حفول - الرياض
1
620

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شرورة، مبادرة "يداً واحدة في أداء الواجب"، ووزعت هدية وفاء لرجال الأمن في القطاعات المختلفة، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم، تقديراً لجهودهم في تنفيذ أمر منع التجول، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.

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