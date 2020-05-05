هيئة شرورة تنفذ مبادرة وفاء لرجال الأمن خلال تأدية مهامهم

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شرورة، مبادرة "يداً واحدة في أداء الواجب"، ووزعت هدية وفاء لرجال الأمن في القطاعات المختلفة، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم، تقديراً لجهودهم في تنفيذ أمر منع التجول، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.