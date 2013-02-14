ترقية "محمد الزهراني" إلى المرتبة الثانية عشرة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قراراً بترقية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب "الزهراني"، عن شكره وتقديره لأمين جدة، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.