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تفاصيل مؤلمة يرويها والد شاب تُوفي دهساً في "جخيرة صبيا"

أسرة الضحية: الغموض يكتنف الحادث والتحقيقات متواصلة

كشفت أسرة شاب تُوفي دهساً في قرية جخيرة بمحافظة صبيا، أن ابنها كان يستقل دراجة نارية في أحد طرقات الحي قبل أن يتعرّض للدهس, مؤكدةً أن الجهات المرورية واصلت التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وقال موسى الذروي؛ والد الشاب المتوفى، لـ "سبق": تعرَّض ابني للدهس في شهر رمضان المبارك، في ظروفٍ غامضة، ورصد شهود عيان الحادث المروّع.

وأضاف: كان الداهس يقود المركبة وابني عالق أسفلها، وهرب الجاني من الموقع، وبعدها جاءنا وحضر للمرور وسلّم نفسه وتمّ تسجيل كفيل له لدى "المرور".

وأردف: طالبنا بإحالة ملف التحقيقات إلى الجهات الأمنية والمعنية في المنطقة؛ نظراً لأننا نرغب في استعراض مزيدٍ من المُلابسات وما إذا كانت الواقعة عمداً أو شبه عمد أو غير ذلك.

وكانت مصادر خاصة قد ذكرت، أمس الخميس، أن الجهات المرورية بمحافظة صبيا أحالت ملف القضية إلى جهات حكومية عدة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وطالبت أسرة المتوفى بتحقيقات واسعة لكشف حيثيات الحادث، معتبرة أن الحادث كان مريباً حيث لم يكن الداهس غريباً عن المتوفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل مؤلمة يرويها والد شاب تُوفي دهساً في "جخيرة صبيا"
سبق

كشفت أسرة شاب تُوفي دهساً في قرية جخيرة بمحافظة صبيا، أن ابنها كان يستقل دراجة نارية في أحد طرقات الحي قبل أن يتعرّض للدهس, مؤكدةً أن الجهات المرورية واصلت التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وقال موسى الذروي؛ والد الشاب المتوفى، لـ "سبق": تعرَّض ابني للدهس في شهر رمضان المبارك، في ظروفٍ غامضة، ورصد شهود عيان الحادث المروّع.

وأضاف: كان الداهس يقود المركبة وابني عالق أسفلها، وهرب الجاني من الموقع، وبعدها جاءنا وحضر للمرور وسلّم نفسه وتمّ تسجيل كفيل له لدى "المرور".

وأردف: طالبنا بإحالة ملف التحقيقات إلى الجهات الأمنية والمعنية في المنطقة؛ نظراً لأننا نرغب في استعراض مزيدٍ من المُلابسات وما إذا كانت الواقعة عمداً أو شبه عمد أو غير ذلك.

وكانت مصادر خاصة قد ذكرت، أمس الخميس، أن الجهات المرورية بمحافظة صبيا أحالت ملف القضية إلى جهات حكومية عدة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وطالبت أسرة المتوفى بتحقيقات واسعة لكشف حيثيات الحادث، معتبرة أن الحادث كان مريباً حيث لم يكن الداهس غريباً عن المتوفى.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:45 PM

تفاصيل مؤلمة يرويها والد شاب تُوفي دهساً في "جخيرة صبيا"

أسرة الضحية: الغموض يكتنف الحادث والتحقيقات متواصلة

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محمد المواسي - جازان
6
6,890

كشفت أسرة شاب تُوفي دهساً في قرية جخيرة بمحافظة صبيا، أن ابنها كان يستقل دراجة نارية في أحد طرقات الحي قبل أن يتعرّض للدهس, مؤكدةً أن الجهات المرورية واصلت التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وقال موسى الذروي؛ والد الشاب المتوفى، لـ "سبق": تعرَّض ابني للدهس في شهر رمضان المبارك، في ظروفٍ غامضة، ورصد شهود عيان الحادث المروّع.

وأضاف: كان الداهس يقود المركبة وابني عالق أسفلها، وهرب الجاني من الموقع، وبعدها جاءنا وحضر للمرور وسلّم نفسه وتمّ تسجيل كفيل له لدى "المرور".

وأردف: طالبنا بإحالة ملف التحقيقات إلى الجهات الأمنية والمعنية في المنطقة؛ نظراً لأننا نرغب في استعراض مزيدٍ من المُلابسات وما إذا كانت الواقعة عمداً أو شبه عمد أو غير ذلك.

وكانت مصادر خاصة قد ذكرت، أمس الخميس، أن الجهات المرورية بمحافظة صبيا أحالت ملف القضية إلى جهات حكومية عدة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وطالبت أسرة المتوفى بتحقيقات واسعة لكشف حيثيات الحادث، معتبرة أن الحادث كان مريباً حيث لم يكن الداهس غريباً عن المتوفى.

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