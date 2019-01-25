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وفاة والدة محافظ القطيف ومتحدث أمانة الشرقية

توفيت والدة كل من خالد الصفيان محافظ القطيف، ومحمد الصفيان وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية.

وستتم الصلاة عليها غداً السبت في جامع الفرقان بالدمام بعد صلاة الظهر.

ويتقبل العزاء في منزل ابنها خالد الصفيان بحي الفاخرية، بالدمام خلف مبنى "موبايلي"، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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وفاة والدة محافظ القطيف ومتحدث أمانة الشرقية
سبق

توفيت والدة كل من خالد الصفيان محافظ القطيف، ومحمد الصفيان وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية.

وستتم الصلاة عليها غداً السبت في جامع الفرقان بالدمام بعد صلاة الظهر.

ويتقبل العزاء في منزل ابنها خالد الصفيان بحي الفاخرية، بالدمام خلف مبنى "موبايلي"، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
07:51 PM

وفاة والدة محافظ القطيف ومتحدث أمانة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفيت والدة كل من خالد الصفيان محافظ القطيف، ومحمد الصفيان وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية.

وستتم الصلاة عليها غداً السبت في جامع الفرقان بالدمام بعد صلاة الظهر.

ويتقبل العزاء في منزل ابنها خالد الصفيان بحي الفاخرية، بالدمام خلف مبنى "موبايلي"، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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