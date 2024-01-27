"الداخلية": هذه عقوبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر

قالت: تتضاعف عن "السابقة" في حال تكرار المخالفة

جددت وزارة الداخلية اليوم، تنبيهها بأن مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، تنتظره غرامة تصل إلى (200.000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقّعة في المرة السابقة.

وأضافت: إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت عن أحد الأفراد غير السعوديين، فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.