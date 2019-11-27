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خليجي 24: التعادل السلبي يحسم مواجهة "عمان" و"البحرين"

انتهت مباراة عمان والبحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة خليجي 24، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.


وتلعب عمان والبحرين في المجموعة الثانية مع السعودية والكويت، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات: الإمارات، وقطر، والعراق، واليمن.

وكان المنتخب البحريني الأكثر خطورة على المرمى العماني، لكن باءت محاولتهم بالفشل في التسجيل، علمًا بأن عمان تدافع عن لقبها في البطولة الحالية.

بطولة خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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خليجي 24: التعادل السلبي يحسم مواجهة "عمان" و"البحرين"
سبق

انتهت مباراة عمان والبحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة خليجي 24، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.


وتلعب عمان والبحرين في المجموعة الثانية مع السعودية والكويت، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات: الإمارات، وقطر، والعراق، واليمن.

وكان المنتخب البحريني الأكثر خطورة على المرمى العماني، لكن باءت محاولتهم بالفشل في التسجيل، علمًا بأن عمان تدافع عن لقبها في البطولة الحالية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:18 PM

خليجي 24: التعادل السلبي يحسم مواجهة "عمان" و"البحرين"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
271

انتهت مباراة عمان والبحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة خليجي 24، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.


وتلعب عمان والبحرين في المجموعة الثانية مع السعودية والكويت، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات: الإمارات، وقطر، والعراق، واليمن.

وكان المنتخب البحريني الأكثر خطورة على المرمى العماني، لكن باءت محاولتهم بالفشل في التسجيل، علمًا بأن عمان تدافع عن لقبها في البطولة الحالية.

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