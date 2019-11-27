خليجي 24: التعادل السلبي يحسم مواجهة "عمان" و"البحرين"

انتهت مباراة عمان والبحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة خليجي 24، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.



وتلعب عمان والبحرين في المجموعة الثانية مع السعودية والكويت، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات: الإمارات، وقطر، والعراق، واليمن.



وكان المنتخب البحريني الأكثر خطورة على المرمى العماني، لكن باءت محاولتهم بالفشل في التسجيل، علمًا بأن عمان تدافع عن لقبها في البطولة الحالية.