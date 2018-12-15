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"مدني مكة": احذروا العبور في بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار رعدية على عدة محافظات

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.

وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة "الطائف، العرضيات، ميسان، المويه، تربة، ورنية، وميسان"، وتستمر حتى الثامنة مساء.

مكة المكرمة الدفاع المدني أمطار رعدية الأودية والشعاب مجاري السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة": احذروا العبور في بطون الأودية ومجاري السيول
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.

وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة "الطائف، العرضيات، ميسان، المويه، تربة، ورنية، وميسان"، وتستمر حتى الثامنة مساء.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
05:16 PM

"مدني مكة": احذروا العبور في بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار رعدية على عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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4,806

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.

وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة "الطائف، العرضيات، ميسان، المويه، تربة، ورنية، وميسان"، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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