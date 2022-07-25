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"كونا": محادثات سعودية كويتية لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة

قالت: بعد استيفاء كل الأمور الفنية من الجانبين وتغطي 5770 كيلومتراً

قالت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء: إن السعودية والكويت عضوي "أوبك" بحثا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن متحدث حكومي قوله إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت من أجل "استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين".

تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كونا": محادثات سعودية كويتية لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة
سبق

قالت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء: إن السعودية والكويت عضوي "أوبك" بحثا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن متحدث حكومي قوله إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت من أجل "استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين".

تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:11 AM

"كونا": محادثات سعودية كويتية لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة

قالت: بعد استيفاء كل الأمور الفنية من الجانبين وتغطي 5770 كيلومتراً

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
5,012

قالت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء: إن السعودية والكويت عضوي "أوبك" بحثا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن متحدث حكومي قوله إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت من أجل "استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين".

تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

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